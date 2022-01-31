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Обшуки у нардепа з "Розумної політики": Розумков попередив про поганий фінал

Павло Заяць Павло Заяць
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31 січня, 00:41
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Політик вважає, що справа Олега Воронька "притягнута за вуха"
Разумков заступився за свого соратника Воронька. Колаж "Сьогодні"
Разумков заступився за свого соратника Воронька. Колаж "Сьогодні"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав політичними репресіями обшуки у свого соратника – нардепа Олега Воронька.

"Фактично, це політичні репресії вже почалися в нашій державі. Це вже ніхто навіть не ховає. Ця справа триває з 2019 року. Спочатку це було пов'язано з питанням НАЗК. Десь був поставлений підпис у 2019 році під якимись звітними документами. Це не тяжкий злочин. Прийшли о 7-й ранку в Дніпрі до нього, до дітей, до батьків, до друзів, щоб показати, яка влада "молодець", – обурився Розумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ексспікер Ради назвав візит ДБР до Воронька "актом залякування", а справу – "притягнутою за вуха".

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"Коли нічого не знаходять, коли самі ДБРівці стоять і видно, що їм соромно... Вони розуміють, що вони роблять сьогодні, але такий наказ. Але мені дуже не хотілося б, щоб 2022 рік в Україні знову став 1937-м. Це погано скінчилося 1941-го", – наголосив політик.

На запитання, чи він пов'язує обшуки у Воронька з презентацією громадського об'єднання "Розумна політика", Разумков відповів:

Так, звичайно. Я знаю, наскільки некомфортно почуваються в Офісі президента, дивлячись на те, що "Розумна політика" збільшується, розвиватиметься. З'явилася команда Разумкова, ми будуватимемо нашу партію, співпрацюватимемо з людьми і ми поїдемо в регіони, як би цього не хотів Офіс президента".

Що кажуть у ДБР?

Обшук у нардепа Олега Воронька відбувався у справі про підробку документів, яким займається Державне бюро розслідувань. Слідчі дії проходили за місцем проживання парламентаря та пов'язаних з ним осіб.

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Як повідомили у ДБР, попередня кваліфікація справи:

  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 ККУ);
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ);
  • введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 ККУ).

Фото: ГБР

Розумков закликав керівництво Ради відреагувати

Дмитро Разумков зажадав від голови Ради Руслана Стефанчука та парламентського комітету з правоохоронної діяльності взяти на особистий контроль справу, за якою у Воронька проходять обшуки , а також запросити до Ради директора ДБР Олексія Сухачова.

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"Коли до вашого колеги у надуманій справі приходять о 7-й ранку додому – це не смішно, це непорядно, це повернення принципів диктатури, узурпації влади та вибіркового правосуддя", – заявив він.

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