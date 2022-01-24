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"Такого давно не робили в Україні": Разумков розкрив плани на партію

Павло Заяць Павло Заяць
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24 січня, 22:35
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Ексспікер прозвітував про формування партії

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков планує протягом декількох місяців сформувати власну політичну партію, сьогодні до нього приєдналося вже близько 7 тисяч людей.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24". На запитання, коли буде сформовано повну команду, Разумков відповів:

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"Ми розпочали свою роботу в цьому плані місяць тому. Станом на сьогодні до нас уже приєдналося з різних куточків України близько 7 тисяч людей. Ми виконаємо обіцянку, яку давали, поїдемо по регіонах. Зараз буде два пленарні тижні, я сподіваюсь, після них одразу ми зможемо поїхати та почати працювати вже в цьому напрямку".

Дмитро Разумков презентував ГО "Команда Разумкова"
Дмитро Разумков презентував ГО "Команда Разумкова"

Ексспікер повідомив, що його поїздка регіонами, найімовірніше, почнеться з Харкова.

"Команди будуть за напрямками та регіонами розвиватися. Станом на сьогодні 18 обласних організацій є громадського об'єднання команди Разумкова… Далі я впевнений, що ми "закриємо" всі території", – заявив він.

Разумков зазначив, що партія будуватиметься з нуля:

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"Ми пройдемо цей непростий шлях. Такого давно не робили в Україні. Взагалі брали партію, перейменовували, йшли далі. Станом на сьогодні ми діятимемо наступним шляхом – буде громадська організація, буде збір підписів, буде реєстрація. Треба зібрати підписи у 2/ 3 областей, 2/3 районів, щоб це була повноцінна всеукраїнська партія. Я не соромлюсь і не приховую – ми точно пройдемо цей шлях".

Ексспікер додав, що на формування партії "піде кілька місяців".

Політичні перспективи Разумкова

24 січня Дмитро Разумков представив свою громадську організацію "Команда Разумкова".

7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади голови Верховної Ради. На його місце було призначено Руслана Стефанчука.

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Але цього "слугам" здалося мало, і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.

Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. На його думку, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону.

Також ексспікер упевнений, що монобільшість "Слуги народу" у парламенті довго не проіснує. Натомість є перспективи розвитку міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".

"Буде ще достатньо народних депутатів із фракції "Слуга народу", які приєднаються до об'єднання "Розумна політика", – заявив він.

Також Разумков має намір брати участь у президентських та парламентських виборах.

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