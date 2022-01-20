"Це ненормально": Разумков сказав, про що промовчав Зеленський у зверненні до українців

Ексспікер Ради вважає звернення президента неактуальним

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців щодо можливої війни з Росією так і не сказав, як діятиме держава у критичній ситуації.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков.

Реклама

Коментуючи звернення Зеленського до країни, Разумков заявив:

"Це відео несвоєчасне. Воно не відповідає тим викликам, які стоять перед країною. Я впевнений, що влада має заспокоювати людей, але це має відбуватися в іншій манері – не в манері такого "напівКВНівського формату", а у форматі тих серйозних питань, які стоять сьогодні перед країною".

Нардеп зазначив, що українці з 2014 року живуть у непростих умовах війни та у постійній загрозі більшої ескалації конфлікту.

Реклама

"Але протягом декількох місяців ми бачимо досить серйозну інформаційну хвилю щодо погіршення ситуації на кордонах, це говорять і наші партнери. Незрозуміло, щоправда, з єдиною позицією, бо в одних такої проблеми немає, в інших вона є. Я зараз кажу про українські спецслужби. Але ані Офіс президента, ані президент ніяк не реагують. Це ненормально", – вважає він.

Також Разумков підкреслив, що на засіданнях РНБО "питання національної безпеки, до яких належить і питання ескалації конфлікту, у тому числі й можливої повномасштабної агресії з боку Російської Федерації, не порушуються".

"Справді, президент повинен вселяти собою впевненість у завтрашньому дні, давати розуміння, що держава має план... Як діятиме держава і верховний головнокомандувач у критичних ситуаціях, які можуть виникнути, на жаль, у зверненні президента я не почув", – додав ексспікер парламенту

Не бігти за гречкою та сірниками: що Зеленський сказав українцям

Президент України Володимир Зеленський 19 січня звернувся до українців щодо можливої війни з Росією. Він закликав не вірити емоційним заявам та панічним повідомленням. За словами Зеленського, жодної новизни в повідомленнях про можливий напад немає — це реальність останніх років.

За словами глави держави, найгірше буде, якщо за вісім років війни українці все ще піддаватимуться паніці — зніматимуть гроші, скидатимуть друзям фейки в месенджерах тощо. Він закликав усіх, особливо людей похилого віку, заспокоїтися і "не бігти за гречкою та сірниками".

Реклама

Російська загроза для України

Нагадаємо, Росія розмістила війська у кількості приблизно 100 тисяч осіб поблизу українського кордону. Також днями розпочалися нові військові навчання. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва попередив, що Росія може розпочати вторгнення в будь-який момент.

Експерти, опитані телеканалом "Україна 24", вважають візити американських чиновників до Києва свідченням того, що США отримали нові дані про повномасштабну російську агресію проти України.

У Держдепартаменті США заявили, що Російська Федерація може напасти на Україну з території Білорусі. Такий висновок було зроблено через підозріле пересування військ.