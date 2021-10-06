"О, давно не було": Стефанчук ледь не повторив долю Разумкова

Верховна Рада не змогла відсторонити від ведення засідання віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука на вимогу опозиції, як напередодні це сталося з головою парламенту Дмитром Разумковим. За його відсторонення проголосували лише 49 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Відзначимо, що за останні пару днів це вже третя вимога опозиції про відсторонення Стефанчука.
"О, давно не було. Дві фракції, я так розумію, "Європейська солідарність" і "Голос", підписано Железняком (глава фракції "Голос"). У зв'язку з грубим порушенням вимог регламенту Верховної Ради чільним на пленарному засіданні першим заступником голови ВР Стефанчуком Русланом Олексійовичем, вносимо выдповыдно з Регламентом пропозицію про його відсторонення від ведення пленарного засідання протягом двох пленарних днів", – сказав Стефанчук ще до перерви в засіданні парламенту.
Але після обговорень в сесійній залі Стефанчука все одно не вийшло прибрати – за його відсторонення проголосували 49 депутатів.
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Відставка Разумкова
- 4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
- "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
- Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".
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