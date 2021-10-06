"О, давно не було": Стефанчук ледь не повторив долю Разумкова

Напередодні депутати прибрали Разумкова від ведення засідання, а тепер спробували зняти його заступника

Рада не змогла відсторонити Стефанчука. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада не змогла відсторонити від ведення засідання віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука на вимогу опозиції, як напередодні це сталося з головою парламенту Дмитром Разумковим. За його відсторонення проголосували лише 49 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Відзначимо, що за останні пару днів це вже третя вимога опозиції про відсторонення Стефанчука.

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"О, давно не було. Дві фракції, я так розумію, "Європейська солідарність" і "Голос", підписано Железняком (глава фракції "Голос"). У зв'язку з грубим порушенням вимог регламенту Верховної Ради чільним на пленарному засіданні першим заступником голови ВР Стефанчуком Русланом Олексійовичем, вносимо выдповыдно з Регламентом пропозицію про його відсторонення від ведення пленарного засідання протягом двох пленарних днів", – сказав Стефанчук ще до перерви в засіданні парламенту.

Але після обговорень в сесійній залі Стефанчука все одно не вийшло прибрати – за його відсторонення проголосували 49 депутатів.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.