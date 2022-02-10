"Несподівано вимкнули світло": Розумков розповів про скандал у Харкові

У ситуації зі скасуванням заходу може бути замішана СБУ, вважає політик

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Україна 24 розповів, хто перешкоджав їм провести раніше заплановану у Харкові пресконференцію.

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"Ми планували провести пресконференцію та поспілкуватися з журналістами , як раптом випадково вимкнули світло. Ми запитали: "Чи можемо ми провести захід?", – на що нам відповіли , що, на жаль, не можуть нас пустити. На мої прямі запитання: "А вам дзвонили із СБУ щодо сьогоднішнього заходу?", – людина відповіла, що дзвонили", – каже політик.

Разумков також поцікавився, чому перешкоджають проведенню заходу та хто в цьому замішаний.

За його словами, журналістам та організаторам до початку пресконференції нібито були дзвінки з вимогами, щоб захід не відбувся.

"Я запитав: "Дуже часто вам дзвонять?", – він відповів , що дуже рідко. Після цього журналісти також розповідали, що їм дзвонили представники служби безпеки та дуже наполегливо просили не приходити на цей захід. Це у нас таке у Харкові, який практично перебуває на кордоні з Росією, де СБУ є чим займатися, а не шукати політичних опонентів та ворогів Офісу президента та якось їм зриватиплани. Їм це не вдаллося. Може, просто СБУ хотіла, щоб у них ми провели цей захід", – сказав Разумков.

Також він зазначив, що захід все ж таки вдалося провести, хоча і не в такому ключі, як планувалося.

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"Ми провели пресконференцію, поспілкувалися з журналістами біля будівлі у харківській області. Вони (представники СБУ – ре д .) щось нерозбірливо ввечері почали коментувати, але я думаю, що ми зможемо їх "вивести на чисту воду", щоб вони відповідали, навіщо вони дзвонили, що вони робили, навіщо вони це робили і за чиєю командою", – резюмував він.

Передісторія

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков 9 лютого планував представити у Харкові місцеву команду своєї партії "Розумна політика" та провести пресконференцію, проте захід зірвався.