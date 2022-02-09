СБУ зіпсувала плани Разумкова у Харкові: заява ексспікера

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у Харкові Службою безпеки України було зірвано пресконференцію, де він мав виступати.
Про це він розповів у себе в телеграм-каналі.
"Випадково" зникло світло"
"Сьогодні у Харкові ми з колегами планували представити нашу місцеву команду та провести пресконференцію. Проте захід був зірваний Службою безпеки України – у приміщенні, де мало відбуватися спілкування зі ЗМІ, "випадково" за годину до цього зникло світло, а нас не пустили всередину", – написав Разумков.
За його словами, СБУ "наполегливо просила харківських журналістів не відвідувати пресконференцію":
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"Тому я вдячний усім журналістам, які сьогодні таки прийшли. На тлі загрози ескалації з боку російського агресора СБУ займається боротьбою з політичними опонентами замість того, щоб займатися питаннями національної безпеки. Хотів би звернутися до влади та закликати не витрачати сили на боротьбу з нами. Ми завжди знайдемо можливість поспілкуватися з нашими однодумцями".
Також Разумков зазначив, що у його команди "амбітні плани та безліч завдань".
Разумков та політика
7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. На його місце було призначено Руслана Стефанчука. 24 січня Разумков представив свою громадську організацію "Команда Разумкова".
Також політик розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. На його думку, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону. При цьому ексспікер упевнений, що монобільшість "Слуги народу" у парламенті довго не проіснує.
Крім цього, Дмитро Разумков має намір брати участь у президентських та парламентських виборах.
Також політик виступав із критикою влади. Серед іншого він заявив, що посібниками народного депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандальну ДТП, є міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Державного бюро розслідувань Роман Сухачов та керівництво Офісу президента України.
Нагадаємо, Дмитро Разумков прокоментував чутки про можливість політичного союзу із мером Києва Віталієм Кличком.