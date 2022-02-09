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СБУ зіпсувала плани Разумкова у Харкові: заява ексспікера

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 лютого, 18:15
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Разумков сказав, що хотів представити місцеву команду
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у Харкові Службою безпеки України було зірвано пресконференцію, де він мав виступати.

Про це він розповів у себе в телеграм-каналі.

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"Випадково" зникло світло"

"Сьогодні у Харкові ми з колегами планували представити нашу місцеву команду та провести пресконференцію. Проте захід був зірваний Службою безпеки України – у приміщенні, де мало відбуватися спілкування зі ЗМІ, "випадково" за годину до цього зникло світло, а нас не пустили всередину", – написав Разумков.

За його словами, СБУ "наполегливо просила харківських журналістів не відвідувати пресконференцію":

"Тому я вдячний усім журналістам, які сьогодні таки прийшли. На тлі загрози ескалації з боку російського агресора СБУ займається боротьбою з політичними опонентами замість того, щоб займатися питаннями національної безпеки. Хотів би звернутися до влади та закликати не витрачати сили на боротьбу з нами. Ми завжди знайдемо можливість поспілкуватися з нашими однодумцями".

Також Разумков зазначив, що у його команди "амбітні плани та безліч завдань".

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Разумков та політика

7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. На його місце було призначено Руслана Стефанчука. 24 січня Разумков представив свою громадську організацію "Команда Разумкова".

Також політик розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. На його думку, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону. При цьому ексспікер упевнений, що монобільшість "Слуги народу" у парламенті довго не проіснує.

Крім цього, Дмитро Разумков має намір брати участь у президентських та парламентських виборах.

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Також політик виступав із критикою влади. Серед іншого він заявив, що посібниками народного депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандальну ДТП, є міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Державного бюро розслідувань Роман Сухачов та керівництво Офісу президента України.

Нагадаємо, Дмитро Разумков прокоментував чутки про можливість політичного союзу із мером Києва Віталієм Кличком.

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