"Неожиданно выключили свет": Разумков рассказал о скандале в Харькове

В ситуации с отменой мероприятия может быть замешана СБУ, считает политик

Разумков пообещал разобраться со сложившейся ситуацией / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина 24 рассказал, кто препятствовал им провести ранее запланированную в Харькове пресс-конференцию.

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"Мы планировали провести пресс-конференцию и пообщаться с журналистами, как вдруг случайно выключили свет. Мы спросили: "Можем ли мы провести мероприятие?", - на что нам ответили, что, к сожалению,не могутнас пустить. На мои прямые вопросы: "А вам звонили из СБУ, касательно сегодняшнего мероприятия?", - человек ответил, что звонили", – говорит политик.

Разумков такжепоинтересовался, что стало причиной того, что им не дают провести мероприятие, и кто в этом замешан.

По его словам, журналистам и организаторам до начала пресс-конференции якобы были звонки с требованиями, чтобы она не состоялась.

"Я спросил: "Очень часто вам звонят?", - он ответил, что очень редко. После этого журналисты также рассказывали, что им звонили представители службы безопасности и очень настоятельно просили не приходить на это мероприятие. Это у нас такое в Харькове, который практически находится на границе с Россией, где СБУ есть чем заниматься, а не искать политических оппонентов и врагов Офиса президента и как-то им нарушать планы. У них это не вышло. Может просто СБУ хотела, чтобы у них мы провели это мероприятие", – сказал Разумков.

Также он отметил, что мероприятие все же удалось провести, хотя и не в таком ключе, как оно планировалось заранее.

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"Мы провели пресс-конференцию, пообщались с журналистами возле здания в харьковской области. Они (представители СБУ – ред.) что-то неразборчиво вечером начали комментировать, но я думаю, что мы сможем их "вывеси на чистую воду", чтобы они ответили, зачем они звонили, что они делали, зачем они это делали и по чьей команде", – резюмировал он.

Предыстория

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 9 февраля планировал представить в Харькове местную команду своей партии "Разумная политика" и провести пресс-конференцию, однако мероприятие сорвалось.