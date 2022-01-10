Не дають спокою лаври Зеленського? Притула створює свою партію

Шоумен Сергій Притула та колишній член партії "Голос" заявив, що навесні буде створено його власну політичну силу. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він одразу дав зрозуміти, що не планує називати її на свою честь – вона не буде іменною.
"Тобто сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно. Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але ні в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", – Заявив шоумен.
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Притула підтвердив, що створення політичної сили заплановано навесні.
Як Притула йшов із "Голосу"
- 7 червня 2021 року Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". Він зазначив, що не має наміру йти з політики, але з партією більше не хоче мати нічого спільного. А все через невдоволення діями керівництва політсили. Під кінець вересня він знову пояснив, чому вийшов з партії.
- У відповідь у "Голосі" пояснили вихід Притули його особистими амбіціями. У партії побажали удачі Притулі з майбутнім новим політичним проєктом і в шоу-бізнесі.
- 29 вересня ЗМІ оголосили назву нової партії Притули. Зазначалося, що в Мін'юст уже навіть подані документи на реєстрацію нової партії.