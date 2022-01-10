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Не дають спокою лаври Зеленського? Притула створює свою партію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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10 січня, 11:28
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З "Голосом" він розлучився зі скандалом, тепер рветься у політику самотужки
Притула організовує другий похід у політику. Колаж "Сьогодні"
Притула організовує другий похід у політику. Колаж "Сьогодні"

Шоумен Сергій Притула та колишній член партії "Голос" заявив, що навесні буде створено його власну політичну силу. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він одразу дав зрозуміти, що не планує називати її на свою честь – вона не буде іменною.

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"Тобто сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно. Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але ні в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", – Заявив шоумен.

Притула підтвердив, що створення політичної сили заплановано навесні.

Як Притула йшов із "Голосу"

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