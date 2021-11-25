На ювілей вигріб від мами. Єрмак заперечує 4-денне святкування дня народження за держрахунок

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заперечує, що відсвяткував свій день народженняу державній резиденції Синьогора на Івано-Франківщині, як стверджується у журналістському розслідуванні видання "Українська правда". За словами голови ОП, жодного чотириденного святкування не було.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook.
Що саме написав Андрій Єрмак?
"Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента. Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною", — написав Єрмак.
У статті УП йшлося про те, що голова ОП відсвяткував ювілей імовірно у компанії президента України Володимира Зеленського. Гостей на урочистість доставляли гелікоптерами Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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Спростування
У свою чергу, глава Офісу президент кожному "звинуваченню" дав спростування:
- Не було жодного 4-денного святкування.
- Ніхто не використовував жодних приватних чи державних літаків. Гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою.
- У пʼятницю президент працював на Банковій. Згодом він відбув до резиденції в Гуті. Вже в неділю президент був у Києві та брав участь у відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. А в понеділок перебував на робочому місці.
- Користування цією резиденцією протягом дня-двох, а також гелікоптерами, що використовуються президентом, чітко прописано у відповідних протоколах. І всі переміщення й розміщення тут відбувалися у звичайному режимі згідно з цими протоколами.
- Тож наперед повідомлю. В грудні у Гуті збереться понад сотня українських дипломатів святкувати своє професійне свято. Для них готується спеціальний форум із відповідною програмою. Підготовка відбувається в Гуті просто зараз.
- Як зазначило видання, серед гостей на святкуванні мого дня народження в Гуті, були мій заступник Андрій Татаров та міністр Олексій Чернишов. Справа в тому, що я не маю заступника Андрія Татарова. І ні Андрія Татарова, ні Олега Татарова в Гуті не було.
Єрмак зазначив, що з інших представників влади до резиденції заїжджав тільки Олексій Чернишов, який перебував тими днями у Рівному та пересувався автівкою.
Розслідування "Української правди"
Журналісти видання "Українська правда" оприлюднили ролик з розслідуванням святкування дня народження глави офісу президента Андрія Єрмака у середу, 24 листопада. У відео йдеться про гучне свято у державній резиденції "Синьогора". Люди у коментарях до ролику шоковані розкішними днем народженням Єрмака.
- "Дякую 73 % за щасливе майбутнє України та впевненість в завтрашньому дню".
- "Відгуляли ювілей за податки українців".
- "Добре живуть хлопці. На широку ногу".
- "Ось і очі відкрилися на правду".
- "Гарно жити не заборониш".
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