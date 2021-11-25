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На юбилей выгреб от мамы. Ермак отрицает 4-х дневное празднование дня рождения за госсчет

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 ноября, 00:15
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По словам главы Офиса президенты, авторы журналистского расследования к нему не обращались
Ермак подчеркнул, что юбилей он особо не праздновал/Коллаж: "Сегодня"
Ермак подчеркнул, что юбилей он особо не праздновал/Коллаж: "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что отпраздновал свой день рождения в государственной резиденции Синегора в Ивано-Франковской области, как утверждается в журналистском расследовании издания "Украинская правда". По словам главы АП, никакого четырех дневного празднования не было.

Об этом написал на своей страничке в Facebook.

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Что именно написали Андрей Ермак?

"Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег у Офисов Президента. Странно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной", — написал Ермак.

В статье УП говорилось о том, что глава ОП отпраздновал юбилей предположительно в компании президента Украины Владимира Зеленского. Гостей на торжество доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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