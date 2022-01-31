На каналі "слуги народу" почалися звільнення

На "4 каналі" змінився генеральний продюсер

"4 канал" звільняє з посади генерального продюсера Владислава Бичка. Про це повідомив власник каналу, нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, пише Детектор медіа.

Ковальов підтвердив, що посаду генпродюсера "4 канали" з 1 лютого обійматиме Яна Іщенко.

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"Вона займатиметься стратегією розвитку. Я впевнений, що наша співпраця буде плідною. Зараз ми маємо необхідні ресурси, щоб трансформувати канал у потужний інформаційний мовник. У планах активний розвиток каналу, щоб вийти в лідери серед інформаційних ресурсів країни", – сказав Олексій Ковальов.

Зміна власника телеканалу