На каналі "слуги народу" почалися звільнення

"4 канал" звільняє з посади генерального продюсера Владислава Бичка. Про це повідомив власник каналу, нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, пише Детектор медіа.
Ковальов підтвердив, що посаду генпродюсера "4 канали" з 1 лютого обійматиме Яна Іщенко.
"Вона займатиметься стратегією розвитку. Я впевнений, що наша співпраця буде плідною. Зараз ми маємо необхідні ресурси, щоб трансформувати канал у потужний інформаційний мовник. У планах активний розвиток каналу, щоб вийти в лідери серед інформаційних ресурсів країни", – сказав Олексій Ковальов.
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Зміна власника телеканалу
- 28 грудня 2021 року стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".
- Пізніше виявилось, що телеканал став подарунком нардепу від його батьків. Він обійшовся дарувальникам більш ніж у 4 млн грн. Про це йдеться в змінах у декларації нардепа, які за законом він має внести.
- Новий власник запевнив, що "4 канал" залишиться проукраїнським і більшість колективу мовника збережеться.
- Проте 11 січня стало відомо, що "4 канал" припиняє співпрацю з ведучим Остапом Дроздовим.
- Згодом на каналі закрили проєкт Антіна Мухарського "Люта українізація".
- Колишній нардеп Борислав Береза також припинив співпрацю з телеканалом, звинувативши його керівництво у цензурі.