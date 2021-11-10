МЗС України пригрозило Білорусі за визнання Криму російським

У Києві не залишилися непоміченими висловлювання високопосадовців Білорусі, які почастішали відносно статусу Криму. МЗС України дало свою відповідь.
Відповідь опублікував у вигляді коментаря речник МЗС України Олег Ніколенко.
Непоправні наслідки
"У МЗС України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим. Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права", – написав Ніколенко.
Далі по темі
Як розвиваються події
- Нагадаємо, вдень стало відомо, що в інтерв'ю російським ЗМІ глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що на сьогоднішній день Крим є територією Росії.
- Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив те саме, але ще й пожалівся президенту Росії, що через позицію Києва не може спокійно літати на окупований півострів.
- Щодо Лукашенка це не новина – у 2019 році він назвав Крим назавжди втраченим для України.
- Тепер Україна ще уважніше стежитиме за позицією Мінська щодо України, що може закінчитися санкціями, як це нещодавно сталося – президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, які вводять у дію новий санкційний пакет стосовно Росії за окупацію Криму.