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МЗС України пригрозило Білорусі за визнання Криму російським

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 листопада, 19:39
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Відповідь на інтерв'ю глави МЗС Білорусі
У Мінську швидко забули, як все відбувалося у Криму у 2014 році / Колаж "Сьогодні"
У Мінську швидко забули, як все відбувалося у Криму у 2014 році / Колаж "Сьогодні"

У Києві не залишилися непоміченими висловлювання високопосадовців Білорусі, які почастішали відносно статусу Криму. МЗС України дало свою відповідь.

Відповідь опублікував у вигляді коментаря речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Непоправні наслідки

МЗС України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим. Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права", – написав Ніколенко.

Як розвиваються події

  • Нагадаємо, вдень стало відомо, що в інтерв'ю російським ЗМІ глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що на сьогоднішній день Крим є територією Росії.
  • Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив те саме, але ще й пожалівся президенту Росії, що через позицію Києва не може спокійно літати на окупований півострів.
  • Щодо Лукашенка це не новина – у 2019 році він назвав Крим назавжди втраченим для України.
  • Тепер Україна ще уважніше стежитиме за позицією Мінська щодо України, що може закінчитися санкціями, як це нещодавно сталося – президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, які вводять у дію новий санкційний пакет стосовно Росії за окупацію Криму.

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