МИД Украины пригрозил Беларуси за признание Крыма российским

Ответ на интервью главы МИД Беларуси

В Минске быстро забыли, как все происходило в Крыму в 2014 году / Коллаж "Сегодня"

В Киеве не остались незамеченными участившиеся высказывания высокопоставленных чиновников Беларуси относительно статуса Крыма. МИД Украины дал свой ответ.

Ответ опубликовал в виде комментария спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Непоправимые последствия

"В МИД Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме. Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах.

Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", – написал Николенко.

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