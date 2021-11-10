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МИД Украины пригрозил Беларуси за признание Крыма российским

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 ноября, 19:39
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Ответ на интервью главы МИД Беларуси
В Минске быстро забыли, как все происходило в Крыму в 2014 году / Коллаж "Сегодня"
В Минске быстро забыли, как все происходило в Крыму в 2014 году / Коллаж "Сегодня"

В Киеве не остались незамеченными участившиеся высказывания высокопоставленных чиновников Беларуси относительно статуса Крыма. МИД Украины дал свой ответ.

Ответ опубликовал в виде комментария спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Непоправимые последствия

"В МИД Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме. Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах.
Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", – написал Николенко.

Как развиваются события

  • Напомним, днем стало известно, что в интервью российским СМИ глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день Крым является территорией России.
  • На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал то же самое, но еще и нажаловался президенту России, что из-за позиции Киева не может спокойно летать на оккупированный полуостров.
  • Относительно Лукашенко это не новость – в 2019 году Лукашенко назвал Крым навсегда потерянным для Украины.
  • Теперь Украина еще более внимательно будет следить за позицией Минска относительно Украины, что может закончиться санкциями, как это недавно произошло – президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый санкционный пакет в отношении России за оккупацию Крыма.

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