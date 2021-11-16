Лукашенко: Польща підтягнула 20 тис. солдатів з авіацією та бронетехнікою

Лукашенко вважає, що Євросоюз не зацікавлений у вирішенні конфлікту

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Польщі на кордоні нарощують ударне угруповання військ. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Белта .

За його словами, він намагатиметься зробити все, щоб захистити свою країну та свій народ і не допустити зіткнень.

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"На кордонах сусідів, насамперед Польщі, знаходяться не лише прикордонники. Там нарощується ударне угруповання військ – до 20 тис. особового складу з авіацією та бронетехнікою. Я тільки не розумію, навіщо проти біженців літаки, вертольоти та танки. Нам зараз важливо захистити своє країну та свій народ, не допустити зіткнень. Я знаю, що були доставити зброю до табору біженців", – сказав він.

Також він вважає, що Євросоюз замість пошуку спільно з білоруською стороною рішень Євросоюз згортає проекти транскордонного співробітництва та взаємодії та загрожують новими пакетами санкцій та будівництвом п'ятиметрової стіни.

Зміцнення кордонів

До кінця першої половини наступного року Польща планує зміцнити кордон із Білоруссю та побудувати там п'ятиметрову стіну за 350 млн євро. У серпні вони вже розпочали будівництво бар'єру з колючим дротом, щоб не допустити нелегальних мігрантів із Білорусі, але, як відомо, це не допомогло ситуації. На кордоні почалася міграційна криза.

Все почалося з того, що на початку липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор , "заваливши" цю країну нелегалами За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.