Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Власть События

Лукашенко: Польша подтянула 20 тыс. солдат с авиацией и бронетехникой

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 ноября, 13:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лукашенко считает, что Евросоюз не заинтересован в разрешении конфликта
Лукашенко пообещал не допустить столкновений
Лукашенко пообещал не допустить столкновений / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Польши на границе наращивают ударную группировку войск. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.

По его словам, он будет стараться сделать все, чтобы защитить свою страну и свой народ и не допустить столкновений.

Реклама

"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск – до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой. Я только не понимаю, зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки. Нам сейчас важно защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что были доставить оружие в лагерь беженцев", – сказал он.

Также Лукашенко считает, что Евросоюз вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия и угрожают новыми пакетами санкций и строительством пятиметровой стены.

Укрепление границ

К концу первой половины следующего года Польша планирует укрепить границу с Беларусью и построить там пятиметровую стену за 350 млн евро. В августе они уже начали строительство барьера с колючей проволокой, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Беларуси, но, как известно, это не помогло ситуации. На границе начался миграционный кризис.

Все началось с того, что в начале июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Скандал в зеленой энергетике – как из-за Кабмина и Ощадбанка Украина может потерять западных инвесторов Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Наступление на всех фронтах: какие "сюрпризы" готовит Беларусь для Украины и будет ли помощь ЕС Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 ноября 1991. Во Львове состоялась первая в Украине международная научная конференция, посвященная проблемам украинизации компьютеров...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

137 260

заболело за неделю в Украине

-10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять