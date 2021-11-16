Лукашенко: Польша подтянула 20 тыс. солдат с авиацией и бронетехникой

Власти Польши на границе наращивают ударную группировку войск. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.
По его словам, он будет стараться сделать все, чтобы защитить свою страну и свой народ и не допустить столкновений.
"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск – до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой. Я только не понимаю, зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки. Нам сейчас важно защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что были доставить оружие в лагерь беженцев", – сказал он.
Также Лукашенко считает, что Евросоюз вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия и угрожают новыми пакетами санкций и строительством пятиметровой стены.
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Укрепление границ
К концу первой половины следующего года Польша планирует укрепить границу с Беларусью и построить там пятиметровую стену за 350 млн евро. В августе они уже начали строительство барьера с колючей проволокой, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Беларуси, но, как известно, это не помогло ситуации. На границе начался миграционный кризис.
Все началось с того, что в начале июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.