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Лукашенко назвали корупціонером року – за що отримав "почесне" звання

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 грудня, 13:49
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На звання корупціонера року претендували 1167 кандидатів
Лукашенка обрали переможцем номінації одноголосно
Лукашенка обрали переможцем номінації одноголосно / Фото: Колаж: Сьогодні

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) за підсумками 2021-го назвав людиною року самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко. Про це повідомляє прес-служба OCCRP.

На звання корупціонера року претендували 1167 кандидатів та у перші за десятиліття присвоєння цього звання члени комісії ухвалили рішення одноголосно.

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"Це був знаменний рік для корупції, але Лукашенко виділяється з натовпу", – сказав співзасновник OCCRP, один із суддів у комісії Дрю Салліван.

За що Лукашенко удостоївся такого звання

  • організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім'ї;
  • наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським дисидентом Романом Протасевичем на борту з порушенням міжнародного повітряного права;
  • спровокував міграційну криза, спрямувавши тисячі біженців у кордон Білорусі з Євросоюзом;
  • поширював дезінформацію про коронавірус та методи лікування.

"67-річний Лукашенко чіпляється за владу в Мінську з 1993 року, фальсифікуючи вибори, катуючи критиків, заарештовуючи та побиваючи протестувальників – і все це за допомогою та схвалення Кремля", – йдеться у повідомленні Центру.

Серед фіналістів на це звання також були: повалений президент Афганістану Ашраф Гані, сирійський президент Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та екс-канцлер Австрії Себастьян Курц.

Переможці минулих років

2020 президент Бразилії Жаїр Болсонару;

2019 прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат;

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2018 ДАНСЬКЕ БАНК;

2017 президент Філіппін Родріго Дутерте;

2016 президент Венесуели Ніколас Мадуро;

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2015 президент Чорногорії Міло Джуканович;

2014 президент Росії Володимир Путін.

"Подвиги" Лукашенко

Вибори президента Білорусі у 2020 році закінчилися масовими зіткненнями людей, не згодних з оприлюдненими ЦВК результатами, з силовиками і репресіями з боку влади, що відбулися за протестами. Таким чином Лукашенко залишився при владі на шостий строк.

Верховна Рада ухвалила заяву про те, що Україна не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, оскільки вибори у цій країні були нечесними.

Країни Європейського Союзу також не визнали Лукашенка президентом та почали вводити санкції проти його режиму.

Щоб канцлер Німеччини Меркель зателефонувала Лукашенку, йому потрібно було разом зі своїм головним союзником Володимиром Путіним організувати міграційна криза на східному кордоні ЄС

Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Заході його вважають повноправним президентом а все інше його мало цікавить.

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