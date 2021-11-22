Польща заявила про новий штурм кордону (відео)

Обстановка на кордоні Білорусі та Польщі залишається напруженою

Мігранти продовжують штурмувати польський кордон. Фото: колаж "Сьогодні"

На білорусько-польському кордоні у неділю, 21 листопада, біля села Дубичі Церковні близько 150 агресивних мігрантів під контролем білоруських силовиків намагалися проникнути на територію Польщі

Відповідне відео опублікували прикордонники.

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Wczoraj tj. 21.11 на odcinku ochranianym przez Placówk w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cizoziemców próbowao wedrze si на terytorium Polski.

Атак на польський граніц надзоровані під біаруськими плодами. #zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Повідомляється, що всього мігранти намагалися перетнути кордон 346 разів. Рішення про виїзд з території Польщі було винесено стосовно 58 осіб. Решті спробам запобігли. За пособництво заарештовано 3 особи.

Сьогодні, 22 листопада, у будівлі штаб-квартири відбудеться брифінг щодо ситуації на польсько-литовсько-білоруському кордоні.

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Міграційна криза