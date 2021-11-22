Польща заявила про новий штурм кордону (відео)

На білорусько-польському кордоні у неділю, 21 листопада, біля села Дубичі Церковні близько 150 агресивних мігрантів під контролем білоруських силовиків намагалися проникнути на територію Польщі
Відповідне відео опублікували прикордонники.
Wczoraj tj. 21.11 на odcinku ochranianym przez Placówk w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cizoziemców próbowao wedrze si на terytorium Polski.- Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021
Атак на польський граніц надзоровані під біаруськими плодами. #zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw
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Повідомляється, що всього мігранти намагалися перетнути кордон 346 разів. Рішення про виїзд з території Польщі було винесено стосовно 58 осіб. Решті спробам запобігли. За пособництво заарештовано 3 особи.
Сьогодні, 22 листопада, у будівлі штаб-квартири відбудеться брифінг щодо ситуації на польсько-литовсько-білоруському кордоні.
Міграційна криза
- На початку липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами.
- На початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- Ситуація на кордоні знову загострилася 8 листопада. Цього дня велика колона мігрантів рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
- НАТО прийшло на допомогу – на кордоні з Білоруссю з'явилася нова військова база.
- Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі, що білоруські силовики могли допомагати нелегальним мігрантам у штурмі кордону з Польщею, але виключно із співчуття.