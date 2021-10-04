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Корнієнко буде віцеспікером Ради? Що відповів глава "Слуги народу"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
4 жовтня, 13:23
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Найближчим часом у керівництві парламенту можуть бути великі зміни
Корнієнко може потрапити в керівництво парламенту. Колаж "Сьогодні"
Корнієнко може потрапити в керівництво парламенту. Колаж "Сьогодні"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що готовий стати віцеспікером Верховної Ради, але остаточного рішення не прийняв, оскільки посада ще не звільнена. Про це він розповів на брифінгу.

За його словами, обговорювати кадрові питання в парламенті логічно тоді, коли посади спикера і віцеспікера звільняться.

"Як тільки буде така можливість, ці посади будуть звільнені, тоді їх можна обговорити. У нас є і серед керівництва партії, і керівництва фракції багато професійних людей, які могли б зайняти ці посади. З точки зору керівництва парламентом – звичайно, Стефанчук (нинішній перший віцеспікер. – Ред.) є найбільш підготовленим. Що стосується мене, то я людина командна, якщо колеги мені запропонують (посаду віцеспікера. – Ред.) – буду розглядати таку можливість, але з огляду на те, як це може відбитися на роботі нашої партії", – сказав Корнієнко.

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Депутат уточнив, що посада віцеспікера не обмежує керівництво партією і політсила готова в разі необхідності швидко перебудується.

Як ми вже писали, в разі звільнення спікера Дмитра Разумкова новим главою Верховної Ради, швидше за все, стане Руслан Стефанчук.

Відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Сам Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
  • 4 жовтня "слуги" запустили процедуру відставки, передавши керівництву парламенту підписні листи.
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