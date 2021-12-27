"Концерт у Кобзона вони отримають, а не Україну": Осмаєв жорстко відповів Кадирову

Чеченці, які живуть в Україні, готові зустріти лідера Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова в нашій країні, щоправда, не з хлібом і сіллю, а зі зброєю в руках. Про це зокрема написав відомий представник чеченської діаспори в Україні Адам Осмаєв, прокоментувавши висловлювання Кадирова, що Україну можуть приєднати до Росії.
Чеченці проти
"Гідні чеченці захищали і захищатимуть Україну від російської агресії! Жодні орди орків та їхніх рабів – зрадників чеченського народу, нас не поставлять на коліна! Концерт у Кобзона вони отримають, а не Україну, інша Аллах", – написав Осмаєв на своїй сторінці у Фейсбуці.
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Адам Осмаєв відомий тим, що у 2012 році слідчі органи України запідозрили його у підготовці замаху на той час на прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Незважаючи на побиття при затриманні, цей процес нічим не закінчився.
Разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою він брав участь у Революції гідності, а після початку війни на сході України – обидва пішли добровольцями на фронт.
З 2 лютого 2015 року Адам Осмаєв є командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, де є вихідці з Чеченської республіки, які виступають за незалежність свого краю.
Ситуація
- 26 грудня голова Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжить обрану політику зі зближення з НАТО та ЄС.
- Тут же посипалися відповіді на це застереження з гірської республіки. Народний депутат Євген Шевченко вимагав від голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова вибачень. Він наголосив, що подібні висловлювання є образою всього українського народу.
- Чеченський лідер, незмінний з 2011 року, відомий своєю підтримкою політики Володимира Путіна та критикою на адресу опозиційних російських політиків та журналістів.
- Кілька років тому Рамзан Кадиров закликав "вбивати, садити і залякувати" тих, хто ображає чиюсь честь в інтернеті.
- За порушення прав людини в Чеченській республіці проти Кадирова та його сім'ї у липні Держдеп США ввів санкції.