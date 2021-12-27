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"Чого ви лізете?" Нардепи жорстко "наїхали" на Кадирова через слова про Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
27 грудня, 09:57
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Напередодні глава Чечні заявив, що давно б приєднав Україну до Росії
Рамзан Кадиров (ліворуч), Євгеній Шевченко (вгорі праворуч), Олексій Гончаренко (внизу праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Рамзан Кадиров (ліворуч), Євгеній Шевченко (вгорі праворуч), Олексій Гончаренко (внизу праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Євгеній Шевченко зажадав від голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова вибачень за його слова про приєднання України до Чечні. Він наголосив, що це образа всього українського народу.

Про це Шевченко написав у своєму Telegram.

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"Всі, напевно, чули, що заявив Рамзан Кадиров про нашу країну. Мовляв, якщо йому Путін доручить, то він приєднає Україну до Чечні. Вимагаю від Рамзана негайних вибачень. Кадиров, якщо ти не поважаєш владу в Україні, то ти своїми маячними висловлюваннями образив увесь український народ – усіх національностей. У тому числі і чеченців – громадян України", – йдеться у повідомленні.

Шевченко додав, що такі заяви є неприпустимими, тим більше для політика.

"Ти спочатку виріши питання у своїй республіці. А то розкішно жити за рахунок дотацій з російського бюджету – багато розуму не треба. І ще, там у сибіряків до тебе багато питань. Вони вважають, що ти їхній хліб відбираєш, живеш за їхню нафту і газ, а вони дровами будинки опалюють. Ассаламу алейкум дорогий!" – підсумував нардеп.

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На заяву Кадирова також відреагував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

"Кадиров розповідає, як приєднував би Україну. Це він свою країну вже відстояв, тепер може мудрувати про інших? Покажіть її на карті, бо серед незалежних держав знайти не можу. А якихось путінських намісників слухати в мене немає бажання – та ні у кого немає, крім самих намісників. Чого ви лізете? Вам тут не раді, але з радістю вислухають у Гаазі. Когось за однією статтею, когось за двома. Правда, Рамзане?" – каже у повідомленні.

Як розвивалися події?

  • Підконтрольний Кремлю голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну треба буде приєднати до Росії.
  • "Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка... Якби мені доручили, я б давно вирішив це питання. Або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно б забрав, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення", – заявив він.
  • Кадиров заявив, що сам давно б вирішив українське "питання", але потрібне відповідне доручення.
  • Глава Чечні висловив упевненість, що російський лідер не дозволить таким планам здійснитись. Себе Кадиров назвав "піхотою", яка готова "виконати наказ абсолютно без проблем", тому що "цілісність, безпека держави та нашого народу – найважливіше".

Раніше ми повідомляли, що глава Чечні наїхав на російських пропагандистів і натякнув, що у них у всіх одні куратори.

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Також нагадаємо, Кадиров запросив Байдена пошукати у республіці сексменшини.

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