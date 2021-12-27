"Чего вы лезете?" Нардепы жестко "наехали" на Кадырова из-за слов об Украине

Накануне глава Чечни заявил, что давно бы присоединил Украину к России

Рамзан Кадыров (слева), Евгений Шевченко (вверху справа), Алексей Гончаренко (внизу справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Евгений Шевченко потребовал от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений за его слова о присоединении Украины к Чечне. Он подчеркнул, что это оскорбление всего украинского народа.

Об этом Шевченко написал в своем Telegram.

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"Все, наверное, слышали, что заявил Рамзан Кадыров про нашу страну. Мол, если ему Путин поручит, то он присоединит Украину к Чечне. Требую от Рамзана незамедлительных извинений. Кадыров, если ты не уважаешь власть в Украине, то ты своими бредовыми высказываниями оскорбил весь украинский народ – всех национальностей. В том числе и чеченцев – граждан Украины", – говорится в сообщении.

Шевченко добавил, что такие заявления недопустимы, тем более для политика.

"Ты сначала реши вопрос в своей республике. А то роскошно жить за счет дотаций с российского бюджета – много ума не надо. И еще, там у сибиряков к тебе много вопросов. Они считают, что ты их хлеб отбираешь, живешь за их нефть и газ, а они дровами дома отапливают. Ассаламу алейкум, дорогой!" – подытожил нардеп.

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На заявление Кадырова также отреагировал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кадыров рассказывает, как присоединял бы Украину. Это он свою страну уже отстоял, теперь может умничать о других? Покажите ее на карте, а то среди независимых государств найти не могу. А каких-то путинских наместников слушать у меня нет желания – да ни у кого нет, кроме самих наместников. Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум. Правда, Рамзан?" – говорится в сообщении.

Как развивались события?

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироссийскую политику, то Украину нужно будет присоединить к России.

"Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение... Если бы мне поручили, я бы давно решил этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", — заявил он.

Кадыров заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.

Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться. Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего".

Ранее мы сообщали, что глава Чечни наехал на российских пропагандистов и намекнул, что у них у всех одни кураторы.

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Также напомним, Кадыров пригласил Байдена поискать в республике секс-меньшинства.