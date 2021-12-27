"Концерт у Кобзона они получат, а не Украину": Осмаев жестко ответил Кадырову

Чеченцы против присоединения Украины к России

Кадыров считает Украину своей территорией, чеченцы так не считают / Коллаж "Сегодня"

Живущие в Украине чеченцы готовы встретить лидера Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова в нашей стране, правда, не с хлебом и солью, а с оружием в руках. Об этом, в частности, написал известный представитель чеченской диаспоры в Украине Адам Осмаев, прокомментировав высказывание Кадырова, что Украину могут присоединить к России.

Чеченцы против

"Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии! Никакие орды орков и их рабов – предателей чеченского народа, нас не поставят на колени! Концерт у Кобзона они получат, а не Украину, инша Аллах", – написал Осмаев на своей странице в Фейсбуке.

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Адам Осмаев известен тем, что в 2012 году следственные органы Украины заподозрили его в подготовке покушения на в то время премьер-министра России Владимира Путина. Несмотря на избиение при задержании данный процесс ничем не закончился.

Вместе со своей женой Аминой Окуевой он принимал участие в Революции достоинства, а после начала войны на востоке Украины – оба пошли добровольцами на фронт.

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Со 2 февраля 2015 года Адам Осмаев является командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, где служат выходцы из Чеченской республики, выступающие за независимость своего края.

Ситуация

26 декабря глава Чеченской Республики, РФ Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России, если президент Владимир Зеленский продолжит выбранную политику по сближению с НАТО и ЕС.

Тут же посыпались ответы на данное предостережение из горной республики. Народный депутат Евгений Шевченко потребовал от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений. Он подчеркнул, что подобные высказывания являются оскорблением всего украинского народа.

Чеченский лидер, несменный с 2011 года, известен своей поддержкой политики Владимира Путина и критикой в адрес оппозиционных российских политиков и журналистов.

Пару лет назад Рамзан Кадыров призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто оскорбляет чью-то честь в интернете.

За нарушения прав человека в Чеченской республике против Кадырова и его семьи в июле Госдеп США ввел санкции.