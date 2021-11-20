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Кива з переляку заявив про план його ліквідації

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 листопада, 17:25
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Народний депутат пояснив, чому Монастирський позбавив його нагородної зброї
Зброя Ківи дуже швидко була передана іншим людям / Колаж "Сьогодні"
Зброя Ківи дуже швидко була передана іншим людям / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявив, що влада замовила його фізичну ліквідацію. Саме тому голова МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата права носити нагородну зброю, видану йому у 2015 році міністром Арсеном Аваковим.

"Мене замовила влада!"

"Сьогодні я отримав інформацію з перевірених джерел – від співробітників правоохоронної системи, які залишилися вірними боргу та присязі, про те, що влада замовила моє фізичне усунення – ліквідацію, яку мають зробити націоналістичні угруповання в обмін на індульгенцію та свободу за раніше скоєні злочини ", – заявив стурбований Кива у своєму черговому відеоролику.

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На думку народного депутата, однією з умов його ліквідації було повне його роззброєння, що й сталося 16 листопада за наказом міністра МВС України.

"Вони так поспішають виконати цей пункт умови, що навіть мою зброю вручають похапцем третім особам. Це – особиста ворожість влади, зведення рахунком за мою принципову позицію", – заявив Кива.

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Беззбройний

  • Нагадаємо, 16 листопада глава МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву права носити нагородну зброю, видану йому у 2015 році. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
  • Кива заявив, що позбавлення його зброї порушує закон, оскільки немає рішення суду, і він буде звертатися до суду.

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