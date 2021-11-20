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Кива в испуге заявил о плане его ликвидации

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 17:25
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Народный депутат объяснил, почему Монастырский лишил его наградного оружия
Оружие Кивы очень быстро было передано другим людям / Коллаж "Сегодня"
Оружие Кивы очень быстро было передано другим людям / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что власть заказала его физическую ликвидацию. Именно поэтому глава МВД Украины Денис Монастырский лишил народного депутата права носить наградное оружие, выданное ему в 2015 году министром Арсеном Аваковым.

"Меня заказала власть!"

"Сегодня я получил информацию из проверенных источников – от сотрудников правоохранительной системы, оставшихся верным долгу и присяге, о том, что власть заказала мое физическое устранение – ликвидацию, которую должны произвести националистические группировки в обмен на индульгенцию и на свободу за ранее совершенные преступления", – заявил обеспокоенный Кива в своей очередном видеоролике.

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По мнению народного депутата, одним из уcловий его ликвидации было полное его разоружение, что и произошло 16 ноября по приказу министра МВД Украины.

"Они так спешат выполнить этот пункт условия, что даже мое оружие вручают впопыхах третьим лицам. Это – личная неприязнь власти, сведение счетом за мою принципиальную позицию", – заявил Кива.

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Безоружный

  • Напомним,16 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский лишил народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву права носить наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
  • Кива заявил, что лишение его оружие нарушает закон, так как нет решения суда и он будет обращаться в суд.

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