Кива в испуге заявил о плане его ликвидации

Народный депутат объяснил, почему Монастырский лишил его наградного оружия

Оружие Кивы очень быстро было передано другим людям / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что власть заказала его физическую ликвидацию. Именно поэтому глава МВД Украины Денис Монастырский лишил народного депутата права носить наградное оружие, выданное ему в 2015 году министром Арсеном Аваковым.

"Меня заказала власть!"

"Сегодня я получил информацию из проверенных источников – от сотрудников правоохранительной системы, оставшихся верным долгу и присяге, о том, что власть заказала мое физическое устранение – ликвидацию, которую должны произвести националистические группировки в обмен на индульгенцию и на свободу за ранее совершенные преступления", – заявил обеспокоенный Кива в своей очередном видеоролике.

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По мнению народного депутата, одним из уcловий его ликвидации было полное его разоружение, что и произошло 16 ноября по приказу министра МВД Украины.

"Они так спешат выполнить этот пункт условия, что даже мое оружие вручают впопыхах третьим лицам. Это – личная неприязнь власти, сведение счетом за мою принципиальную позицию", – заявил Кива.

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