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"Як я можу мовчати?": Дмитрук після виключення "пройшовся" по "Слузі народу"

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 листопада, 16:06
В закладинки
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Політик вважає, що його виключили зі складу фракції за критику
Останнім часом Артем Дмитрук активно критикував свою партію / Колаж "Сьогодні"
Останнім часом Артем Дмитрук активно критикував свою партію / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Артем Дмитрук на своїй сторінці Facebook прокоментував своє виняток із парламентської фракції "Слуга народу" .

За його словами, керівництво партії ухвалило таке рішення для того, щоб він перестав критикувати "Слуг народу".

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"Від мене вимагали припинити критику керівництва "Слуг Народу". Але як можна мовчати, коли закриваються ЗМІ, коли тарифи стали непідйомними для населення, коли у дворічній боротьбі з коронавірусом ми безнадійно програємо, коли кисень та ліки є лише у звітах, коли влада замість боротьби за людей прикривається гаслами та пропагандою!", – написав він.

Дмитрук зазначив, що його ідеологія – це робота з людьми та для людей.

"Як я можу мовчати? Як я потім дивитимуся в очі одеситам? Ні, моя ідеологія — це робота для людей і разом з людьми! Відтепер і до кінця моїх повноважень я залишаюся народним депутатом від Одеси", – сказав політик.

Що відомо про Дмитрука

На парламентських виборах 2019 року Артем Дмитрук переміг у одномандатному виборчому окрузі №133 (Одеська область), набравши 32,66% голосів виборців. У Верховній Раді IX скликання нардеп увійшов до складу Комітету з питань правоохоронної діяльності та став членом кількох груп міжпарламентських зв'язків. На кінець вересня поточного року Дмитрук взяв участь у створенні 36 законопроектів.

Спочатку Дмитрук підтримував "політику партії" на місцевому рівні та в Раді. І періодично, і навіть силою обстоював думку монобільшості, наприклад, влаштувавши бійку у залі парламенту з нардепом "Батьківщини" Сергієм Власенком через законопроект про ринок землі.

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Крім того, він не підтримав їх і проголосував проти відставки спікера Ради Дмитра Разумкова і утримався при призначенні першим віце-спікером парламенту нардепа та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Чому виключають нардепів

Політолог Руслан Бортник вважає, що фракція "Слуга народу" змушена чистити кадри насамперед заради дисципліни серед членів партії. За його словами, виключають одиниць, хоча незгодних з думкою більшості у фракції як мінімум два десятки депутатів.

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