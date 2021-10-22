Як Саакашвілі таємно пробирався до Грузії – відео з порома

Політик не просто як пасажир добирався до Грузії, а у вантажівці і в найкращих традиціях нелегалів

Саакашвілі добирався на поромі, але зручності були так собі. Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилися кадри, як голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі добирався з України до Грузії на поромі.

Відповідне відео показали російські пропагандисти на одному з телеканалів РФ.

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Як відомо, до Грузії морем можна дістатися тільки з Одеської області. Звідти курсує пором до Батумі.

Напередодні в грузинській прокуратурі розповідали, що 28 вересня близько 23:00 до порту Поті увійшло судно, яке вирушило з українського Чорноморська. З цього судна 29 вересня вирушила вантажівка, завантажена молочною продукцією, – всередині перебував Саакашвілі.

Майже через місяць вперше з'явилося відео, як політик на поромі добирається до Грузії. На задньому плані видно коробки, можливо, якраз з "молочкою".

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні

Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.

Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться до України тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.

Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступний дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.

Мы також показували перше відео з Саакашвілі в тюрми.