Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Ізраїль та Україна посварилися через війну на Донбасі – посла викликали для догани

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 10:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Корнійчук розкритикував міністра закордонних справ Ізраїлю через слова про війну між Україною та Росією
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посла України Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю для роз'яснення своєї заяви. Про це пише ізраїльське видання The Times of Israel .

Що трапилося

Корнійчука викликали за гнівний пост у Facebook, в якому він звинуватив міністра закордонних справ Яїра Лапіда в тому, що він не вірить у насильницьку конфронтацію між Україною та Росією.

Реклама
Яїр Лапід

"Наразі оцінка Ізраїлю полягає в тому, що ми не побачимо силового протистояння найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось розпочнеться світова війна", – сказав Лапід напередодні.

Корнійчук розкритикував слова Лапіда, заявивши, що він "глибоко вражений його баченням "російсько-українського конфлікту".

"Хочу нагадати пану міністру, що це не конфлікт — це війна, яку Росія агресивно та цинічно веде проти України. Прикро, що пан Лапід не помітив війни у центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників — США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в найближчі тижні" , – написав він.

Ще один скандал

1 січня марш у центрі Києва на честь для народження Степана Бандери обернувся скандалом – Ізраїль обурився через антисемітські гасла деяких учасників. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що український націоналіст Степан Бандера не може визнаватися героєм, та звинуватив його у співпраці з нацистами.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Стамбульський формат": навіщо Ердогану посередництво по Донбасу та чи погодиться Путін на переговори у Туреччині Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Відмовився від США і змінив ім'я: п'ять фактів, які ви не знали про Бориса Джонсона Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

233 065

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти