Ізраїль та Україна посварилися через війну на Донбасі – посла викликали для догани

Корнійчук розкритикував міністра закордонних справ Ізраїлю через слова про війну між Україною та Росією

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посла України Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю для роз'яснення своєї заяви. Про це пише ізраїльське видання The Times of Israel .

Що трапилося

Корнійчука викликали за гнівний пост у Facebook, в якому він звинуватив міністра закордонних справ Яїра Лапіда в тому, що він не вірить у насильницьку конфронтацію між Україною та Росією.

Реклама

Яїр Лапід

"Наразі оцінка Ізраїлю полягає в тому, що ми не побачимо силового протистояння найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось розпочнеться світова війна", – сказав Лапід напередодні.

Корнійчук розкритикував слова Лапіда, заявивши, що він "глибоко вражений його баченням "російсько-українського конфлікту".

"Хочу нагадати пану міністру, що це не конфлікт — це війна, яку Росія агресивно та цинічно веде проти України. Прикро, що пан Лапід не помітив війни у центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників — США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в найближчі тижні" , – написав він.

Ще один скандал

1 січня марш у центрі Києва на честь для народження Степана Бандери обернувся скандалом – Ізраїль обурився через антисемітські гасла деяких учасників. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що український націоналіст Степан Бандера не може визнаватися героєм, та звинуватив його у співпраці з нацистами.