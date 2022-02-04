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Израиль и Украина поругались из-за войны на Донбассе – посла вызвали для выговора

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 февраля, 10:20
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Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел Израиля из-за слов о войне между Украиной и Россией
Посол Украины Евгений Корнийчук
Посол Украины Евгений Корнийчук / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Украины Евгений Корнийчук вызван в МИД Израиля для разъяснения своего заявления. Об этом пишет израильское издание The Times of Israel.

Что случилось

Корнийчук был вызван за гневный пост в Facebook, в котором он обвинил министра иностранных дел Яира Лапида в том, что он не верит в насильственную конфронтацию между Украиной и Россией.

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Яир Лапид

"На данный момент оценка Израиля заключается в том, что мы не увидим силового противостояния в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", — сказал Лапид накануне.

Корнийчук раскритиковал слова Лапида, заявив, что он "глубоко потрясен относительно его видения "российско-украинского конфликта".

"Хочу напомнить господину министру, что это не конфликт — это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины. Обидно, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих самых сильных союзников — США, Великобритании и ЕС — относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели", – написал он.

Еще один скандал

1 января марш в центре Киева в честь для рождения Степана Бандеры обернулся скандалом – из-за антисемитских лозунгов некоторых участников последовала гневная реакция Израиля. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что украинский националист Степан Бандера не может признаваться героем, и обвинил его в пособничестве нацистам.

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