"Відіграє важливу роль". Ангела Меркель підтримала "Кримську платформу"

Лідери двох країн мають намір обговорити питання двосторонньої та економічної політики, реформи в Україні та виконання Мінських домовленостей

Меркель і Зеленський на брифінгу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в Маріїнському палаці сьогодні почалися переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського. Глава МЗС Німеччини, як виявилося, не зможе брати участь в "Кримській платформі".

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Про це заявила Меркель на брифінгу з Володимиром Зеленським в Україні.

"Кримська платформа завтра зіграє важливу роль. На жаль, наш міністр закордонних справ завтра не зможе прилетіти, але це пов'язано з тим, що ситуація в Афганістані дуже складна. Ми про це говорили, це проблема для України, як говорив пан президент, але для нас теж. Приїде наш міністр економіки і енергетики і будуть проведені важливі переговори завтра на полях "Кримської платформи", – сказала вона.

Крім того, вона висловила свою повагу, тим реформам, які підтримує президент України.

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"Ми розраховуємо на Німеччину, яких вважаємо одними з ключових наших союзників", – запевнив Володимир Зеленський.

Лідери двох країн мають намір обговорити сьогодні питання двосторонньої та економічної політики, реформи в Україні та виконання Мінських домовленостей.

Меркель в Україні

На наступний день після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Ще не відомо, чи Меркель прийме участь у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців в недоцільності запуску цього газопроводу.

А самій Меркель на посаді канцлера ФРН залишилося недовго – в кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині і буде обраний новий канцлер.

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