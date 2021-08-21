Меркель не везе Зеленському домовленості з Путіним: Кулеба про візит канцлера до Києва

Кулеба розповів, що українська сторона буде обговорювати з німецьким канцлером після її візиту у Москву

Меркель після переговорів з Путіним їде до Зеленського. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не везе у Київ ніяких домовленостей щодо України, і точно не буде висувати якихось вимог Зеленському.

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Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він назвав візити Меркель у Москву і Київ прощальним турне з країнами, які були найбільш важливими для її зовнішньої політики.

"Я не бачу проблеми, чи приїде вона до Києва до Москви або після Москви. З точки зору реальної політики це ніяк не впливає на зміст і якість переговорів. Ми готуємося до переговорів з Меркель, але ми повинні розуміти, що трохи більше, ніж через місяць у Німеччині буде новий уряд і канцлер. Я думаю, що Меркель буде досить стримана в готовності взяти на себе додаткові зобов'язання", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що українська сторона буде піднімати питання "нормандського формату", "Північного потоку – 2", розвитку торгівлі між країнами та інтеграції України в НАТО і ЄС.

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На репліку, що нібито Меркель може вимагати від Києва імплементації в законодавство формули Штайнмайера, він відповів, що у неї з Зеленським такий варіант не пройде.

"Я виключаю можливість, що канцлер буде щось вимагати від України. Вона досить добре вже знає президента. Я виключаю ситуацію, що Меркель про щось домовилася з Путіним, а потім приїде презентувати цю домовленість до Києва. Це все припущення експертів і українського Facebook", – сказав Кулеба.

Візит Меркель в Україну

Канцлер Німеччини після візиту в Москву 20 серпня вирушить до Києва, де 22 числа вона зустрінеться з Володимиром Зеленським. Ще не відомо, чи буде вона брати участь в святкуванні Дня Незалежності та в саміті "Кримської платформи" (на ньому Німеччину представить міністр економіки).

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вчергове спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газогону.

А самій Меркель на посаді канцлерки ФРН залишилося недовго – наприкінці вересня відбудуться парламентські вибори у Німеччині і буде обраний новий канцлер.

Як повідомляли новини "Сьогодні", під час вчорашніх переговорів з президентом Росії канцлер виступила за відновлення "нормандського формату" і нагадала Путіну, чий Крим.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, про що говорили Путін і Меркель, і чого чекати Україні від цих переговорів.