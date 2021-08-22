Влада
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Україна не має вести переговорів із сепаратистами – Меркель

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
22 серпня, 14:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Мінські угоди мають бути майданчиком для переговорів по ситуації на Донбасі
Зустріч Меркель і Зеленського. Фото Reuters/Gleb Garanich - Офіс президента
Зустріч Меркель і Зеленського. Фото Reuters/Gleb Garanich - Офіс президента

Проблеми з виконанням Мінських угод мають структурний характер, бо Росія є учасником цього конфлікту.

Реклама

Про це за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Тому правильно, що Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів, і ми крутимося у цієї проблеми", – сказала Меркель.

За її словами, незважаючи на те, що Мінські угоди ще не привели до до задовільного стану ситуації на Донбасі, вже стало спокійніше. Меркель зазначила, що Мінські угоди мають бути майданчиком для переговорів.

Що заважає успішності Мінських угод – пояснення Держдепу

Сполучені Штати продовжують підтримувати Мінські угоди в якості рамки для дипломатичного врегулювання війни в східній Україні, яка розпалюється Росією. Там визнають, що успішність даного формату залежить перш за все від того, чи буде Росія виконувати зобов'язання.

Реклама

У Держдепі вважають, що "Росія повинна припинити свою негнучкість" і пообіцяли скористатися наявними можливостями для участі в дипломатичному процесі між Україною і Росією для мирного врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Великобританію і Канаду.

Ми також писали, що Зеленський заявив, що не виключена поява нового переговорного формату по Донбасу паралельно "понормандським" і "мінським" переговорам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 003 випадка за добу
Докладніше
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти