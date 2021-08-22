Україна не має вести переговорів із сепаратистами – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Мінські угоди мають бути майданчиком для переговорів по ситуації на Донбасі

Зустріч Меркель і Зеленського. Фото Reuters/Gleb Garanich - Офіс президента

Проблеми з виконанням Мінських угод мають структурний характер, бо Росія є учасником цього конфлікту.

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Про це за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Тому правильно, що Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів, і ми крутимося у цієї проблеми", – сказала Меркель.

За її словами, незважаючи на те, що Мінські угоди ще не привели до до задовільного стану ситуації на Донбасі, вже стало спокійніше. Меркель зазначила, що Мінські угоди мають бути майданчиком для переговорів.

Що заважає успішності Мінських угод – пояснення Держдепу

Сполучені Штати продовжують підтримувати Мінські угоди в якості рамки для дипломатичного врегулювання війни в східній Україні, яка розпалюється Росією. Там визнають, що успішність даного формату залежить перш за все від того, чи буде Росія виконувати зобов'язання.

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У Держдепі вважають, що "Росія повинна припинити свою негнучкість" і пообіцяли скористатися наявними можливостями для участі в дипломатичному процесі між Україною і Росією для мирного врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Великобританію і Канаду.

Ми також писали, що Зеленський заявив, що не виключена поява нового переговорного формату по Донбасу паралельно "понормандським" і "мінським" переговорам.