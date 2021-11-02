Грета Тунберг запропонувала засунути кліматичну кризу "у дупу"

У екоактивістів на глобальній конференції ООН з клімату з'явився свій гімн

Грета Тунберг вхожа і на офіційні заходи та на вулиці її приймають за свою / Фото reuters / Колаж "Сьогодні"

У Глазго (Шотландія), де проходить глобальна конференція ООН з клімату COP26, у якій беруть участь більшість країн світу, приїхали відомі екоактивісти. Вони проводять свої акції на вулиці. "Зіркою", звичайно ж, є Грета Тунберг зі Швеції.

Пісні

У екоактивітів, які зараз зібралися з Глазго, з'явився свій гімн. Його охоче співають як учасники кліматичних вуличних акцій, так і сама Грета, яка є офіційним гостям глобальної конференції ООН з клімату.

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Головний слоган пісеньки: "Ви можете засунути свою кліматичну кризу в дупу".

Заява зірки

Шведська екоактивістка Грета Тунберг вже встигла звинуватила світових лідерів у бездіяльності у питанні зміни клімату та закликала їх припинити "бла-бла-бла". На думку Тунберг, політики лише вдають, що серйозно ставляться до питань зміни клімату та майбутнього людства. Жодних змін після цього саміту не буде, додала вона.

Про це повідомляє британська газета Evening Standart.

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"Ми заявляємо: більше не буде "бла-бла-бла", більше не буде експлуатації людей, природи та планети", – сказала Тунберг.

Біографія Грети