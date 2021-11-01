Повний провал Байден розчарований: як стартувала глобальна конференція ООН з клімату

В Глазго (Шотландія) проходить глобальна конференція ООН з клімату, у якій беруть участь більшість країн світу. Саміт був відкладений на рік через пандемію і стане найбільшим міжнародним постковідним форумом з 2019 року. Він триватиме два тижні – до 12 листопада.
Мета зустрічі
Основна мета зустрічі в Глазго – підведення перших підсумків виконання Паризької угоди щодо клімату, підписаної у 2015 році.
Основні пункти Паризької угоди:
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- зниження викидів парникових газів,
- нарощування виробництва поновлюваної енергії,
- утримання підвищення світових температур;
- виділення коштів бідним країнам боротьби зі змінами клімату.
Перший провал
Західні ЗМІ називали репетицією конференції у Глазго саміт країн "Великої двадцятки" (G20), який пройшов у ці вихідні в Римі (Італія).
Генсек ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter, що зустріч країн G20 не виправдала його надій.
Учасники зустрічі "групи двадцяти" за підсумками дводенних обговорень у Римі досягли угоди лише про обмеження глобального потепління на рівні півтора градусів Цельсія, проте визнали, що досягнення цієї мети вимагатиме значних та ефективних заходів усієї світової спільноти. А у світової спільноти дуже багато розбіжностей.
"Хоча я вітаю відданість G20 рішенням світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але принаймні вони не поховані", – резюмував Антоніу Гутерріш.
Про те, що мети щодо клімату не було досягнуто, заявив за підсумком G20 і президент США Джо Байден, передає агентство Bloomberg.
"Існує причина, через яку люди мають бути розчаровані. "Я сам розчарований" – цитує агентство лідера США. За словами Байдена, його головне розчарування на G20 пов'язане з позиціями Росії та Китаю, які "де-факто не з'явилися з погляду будь-яких зобов'язань мати справу зі зміною клімату".
Єдиний позитивний момент – провідні економіки світу ухвалили угоду про припинення субсидування вугілля. Байден закликав сконцентруватися на тому, "що не робить Китай, чого не робить Росія, чого не робить Саудівська Аравія".
- Нагадаємо, кліматична конференція ООН у Глазго вже відзначилася першим скандалом. Україна заявила про неприпустимість того, що Росія постійно вносить до своїх "екологічних звітів" окупований Крим, як частину своєї території.
- Раніше Україна вимагала доступу експертів МАГАТЕ до ядерних установок на Донбасі та в Криму . Йдеться про ядерні установки та матеріали у Криму, які є власністю України та стосовно яких застосовуються гарантії МАГАТЕ.