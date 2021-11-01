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СЬОГОДНІ Влада Події

Повний провал Байден розчарований: як стартувала глобальна конференція ООН з клімату

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 листопада, 13:12
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Глобальна конференція ООН має вирішити ті завдання, які не подужали світові лідери на G20
До Глазго вже почали з'їжджатися лідери країн. Активісти теж на місці / Колаж "Сьогодні"
До Глазго вже почали з'їжджатися лідери країн. Активісти теж на місці / Колаж "Сьогодні"

В Глазго (Шотландія) проходить глобальна конференція ООН з клімату, у якій беруть участь більшість країн світу. Саміт був відкладений на рік через пандемію і стане найбільшим міжнародним постковідним форумом з 2019 року. Він триватиме два тижні – до 12 листопада.

Мета зустрічі

Основна мета зустрічі в Глазго – підведення перших підсумків виконання Паризької угоди щодо клімату, підписаної у 2015 році.

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Основні пункти Паризької угоди:

  • зниження викидів парникових газів,
  • нарощування виробництва поновлюваної енергії,
  • утримання підвищення світових температур;
  • виділення коштів бідним країнам боротьби зі змінами клімату.

Перший провал

Західні ЗМІ називали репетицією конференції у Глазго саміт країн "Великої двадцятки" (G20), який пройшов у ці вихідні в Римі (Італія).

У Римі світовим політикам було комфортно дискутувати, у Глазго так не вийде / Фото Reuters
У Римі світовим політикам було комфортно дискутувати, у Глазго так не вийде / Фото Reuters

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter, що зустріч країн G20 не виправдала його надій.

Учасники зустрічі "групи двадцяти" за підсумками дводенних обговорень у Римі досягли угоди лише про обмеження глобального потепління на рівні півтора градусів Цельсія, проте визнали, що досягнення цієї мети вимагатиме значних та ефективних заходів усієї світової спільноти. А у світової спільноти дуже багато розбіжностей.

"Хоча я вітаю відданість G20 рішенням світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але принаймні вони не поховані", – резюмував Антоніу Гутерріш.

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Про те, що мети щодо клімату не було досягнуто, заявив за підсумком G20 і президент США Джо Байден, передає агентство Bloomberg.

"Існує причина, через яку люди мають бути розчаровані. "Я сам розчарований" – цитує агентство лідера США. За словами Байдена, його головне розчарування на G20 пов'язане з позиціями Росії та Китаю, які "де-факто не з'явилися з погляду будь-яких зобов'язань мати справу зі зміною клімату".

Єдиний позитивний момент – провідні економіки світу ухвалили угоду про припинення субсидування вугілля. Байден закликав сконцентруватися на тому, "що не робить Китай, чого не робить Росія, чого не робить Саудівська Аравія".

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