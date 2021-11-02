Грета Тунберг предложила засунуть климатический кризис "в задницу"

В Глазго (Шотландия), где проходит глобальная конференция ООН по климату COP26, в которой принимают участие большинство стран мира, приехали известные экоактивисты. Они проводят свои акции на улице. "Звездой", конечно же, является Грета Тунберг из Швеции.
Песни
У экоактивитов, собравшихся сейчас с Глазго, появился свой гимн. Его охотно поют как участники климатических уличных акций, так и сама Грета, которая является официальным гостей глобальной конференции ООН по климату.
Главный слоган песенки: "Вы можете засунуть свой климатический кризис в задницу".
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Заявление звезды
Шведская экоактивистка Грета Тунберг уже успела обвинила мировых лидеров в бездействии в вопросе изменения климата и призвала их прекратить "бла-бла-бла". По мнению Тунберг, политики лишь притворяются, что серьезно относятся к вопросам изменения климата и к будущему человечества. Никаких изменений после данного саммита не последует, добавила она.
Об этом сообщает британская газета Evening Standart.
"Мы заявляем: больше не будет "бла-бла-бла", больше не будет эксплуатации людей, природы и планеты", — сказала Тунберг.
Биография Греты
- Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме, в семье оперной певицы Малены Эрнман и актера Сванте Тунберга.
- Впервые она услышала об изменении климата в 8 лет, но не могла понять, почему никто ничего с этим не делает.
- В возрасте 11 лет Тунберг впала в депрессию, перестала есть и разговаривать.
- В 2018 года, когда Грете было 15 лет, она стала одним из победителей на конкурсе статей о климате, организованном шведской газетой Svenska Dagbladet.
- Через несколько месяцев Тунберг начала ежедневный одиночный пикет возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Журналистам девушка рассказала, что не видит дальнейшего смысла заканчивать школу, поскольку действия взрослых не дают шансов ей для выживания в будущем.
- Благодаря распространению информации о ее пикете в соцсетях и европейских СМИ ее примеру последовали более 20 тысяч студентов, которые провели экологические забастовки не менее чем в 270 городах мира.