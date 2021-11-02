Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Грета Тунберг предложила засунуть климатический кризис "в задницу"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 ноября, 18:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У экоактивистов на глобальной конференции ООН по климату появился свой гимн
Грета Тунберг вхожа и на официальные мероприятия и на улице ее принимают за свою / Фото reuters / Коллаж "Сегодня"
Грета Тунберг вхожа и на официальные мероприятия и на улице ее принимают за свою / Фото reuters / Коллаж "Сегодня"

В Глазго (Шотландия), где проходит глобальная конференция ООН по климату COP26, в которой принимают участие большинство стран мира, приехали известные экоактивисты. Они проводят свои акции на улице. "Звездой", конечно же, является Грета Тунберг из Швеции.

Песни

У экоактивитов, собравшихся сейчас с Глазго, появился свой гимн. Его охотно поют как участники климатических уличных акций, так и сама Грета, которая является официальным гостей глобальной конференции ООН по климату.

Реклама

Главный слоган песенки: "Вы можете засунуть свой климатический кризис в задницу".

Заявление звезды

Шведская экоактивистка Грета Тунберг уже успела обвинила мировых лидеров в бездействии в вопросе изменения климата и призвала их прекратить "бла-бла-бла". По мнению Тунберг, политики лишь притворяются, что серьезно относятся к вопросам изменения климата и к будущему человечества. Никаких изменений после данного саммита не последует, добавила она.

Об этом сообщает британская газета Evening Standart.

Реклама

"Мы заявляем: больше не будет "бла-бла-бла", больше не будет эксплуатации людей, природы и планеты", — сказала Тунберг.

Биография Греты

  • Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме, в семье оперной певицы Малены Эрнман и актера Сванте Тунберга.
  • Впервые она услышала об изменении климата в 8 лет, но не могла понять, почему никто ничего с этим не делает.
  • В возрасте 11 лет Тунберг впала в депрессию, перестала есть и разговаривать.
  • В 2018 года, когда Грете было 15 лет, она стала одним из победителей на конкурсе статей о климате, организованном шведской газетой Svenska Dagbladet.
  • Через несколько месяцев Тунберг начала ежедневный одиночный пикет возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Журналистам девушка рассказала, что не видит дальнейшего смысла заканчивать школу, поскольку действия взрослых не дают шансов ей для выживания в будущем.
  • Благодаря распространению информации о ее пикете в соцсетях и европейских СМИ ее примеру последовали более 20 тысяч студентов, которые провели экологические забастовки не менее чем в 270 городах мира.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять