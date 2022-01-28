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Держдеп США назвав найкращий варіант для повернення Донбасу до України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 00:06
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Вікторія Нуланд пояснила, який формат переговорів допоможе Україні

У США підтримують організацію проведення зустрічі у нормандському форматі, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу.

Вона додала, що такий формат переговорів є найкращим у цій ситуації.

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"Ми вважаємо, що нормандський формат є найкращим для виконання Мінських угод та врегулювання конфлікту на Донбасі" , – сказала заступник держсекретаря США.

Зустріч у Парижі

26 січня у Єлисейському палаці у Парижі відбулася зустріч представників Нормандської четвірки на рівні радників глав держав. Ініціаторами переговорів виступили канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

Україну на переговорах представляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Росію – заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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Лідери Нормандської четвірки востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року також у Парижі. Вона стала першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.

Андрій Єрмак за підсумками зустрічі повідомив, що розмова була змістовною і непростою. "Сам факт відновлення формату – сильний сигнал", – розповів він.

Представник Росії Дмитро Козак своєю чергою заявив, що зустріч лідерів "нормандського формату" може бути проведена за умови, якщо буде погоджений правовий статус Донбасу.

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Через пару годин після завершення зустрічі Москва звинуватила Київ у порушенні умов перемир'я на Донбасі та закликала до прямого діалогу з Донецьком та Луганськом. Зазначимо, що Україна категорично заявляла, що прямих переговорів із представниками так званих "ДНР" та "ЛНР" не буде.

Наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться у Берліні за 2 тижні.

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