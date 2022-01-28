Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Власть События

Госдеп США назвал лучший вариант для возвращения Донбасса в Украину

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 00:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Виктория Нуланд объяснила, какой формат переговоров поможет Украине
Нуланд назвала лучший формат переговоров по Донбассу. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"
Нуланд назвала лучший формат переговоров по Донбассу. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

В США поддерживают организацию проведения встречи в Нормандском формате, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.

Она добавила, что такой формат переговоров является лучшим в данной ситуации.

Реклама

"Мы считаем, что Нормандский формат является лучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе", — сказала заместитель госсекретаря США.

Встреча в Париже

26 января в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча представителей Нормандской четверки на уровне советников глав государств. Инициаторами переговоров выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию — заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

Реклама

Лидеры "Нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года, также в Париже. Она стала первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

Андрей Ермак по итогам встречи сообщил, что разговор был содержательным и непростым. "Сам факт возобновления формата – сильный сигнал", — рассказал он.

Представитель России Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил, что встреча лидеров "нормандского формата" может быть проведена при условии, если будет согласован правовой статус Донбасса.

Реклама

Спустя всего пару часов после завершения встречи Москва обвинила Киев в нарушении условий перемирия на Донбассе и призвала к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Отметим, что Украина категорически заявляла, что прямых переговоров с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" не будет.

Следующая встреча в Нормандском формате состоится в Берлине через 2 недели.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Шашлыки вместо бомбоубежищ". Готовы ли украинцы к войне с Россией и кто пойдет с оружием на фронт Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Какой дурак будет гатить по Киеву? Ерунда". Мы узнали, кто из депутатов собрал "тревожный чемодан" на случай войны Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

146 820

заболело за неделю в Украине

+103%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять