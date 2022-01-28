Госдеп США назвал лучший вариант для возвращения Донбасса в Украину

Виктория Нуланд объяснила, какой формат переговоров поможет Украине

Нуланд назвала лучший формат переговоров по Донбассу. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

В США поддерживают организацию проведения встречи в Нормандском формате, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.

Она добавила, что такой формат переговоров является лучшим в данной ситуации.

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"Мы считаем, что Нормандский формат является лучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе", — сказала заместитель госсекретаря США.

Встреча в Париже

26 января в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча представителей Нормандской четверки на уровне советников глав государств. Инициаторами переговоров выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию — заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

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Лидеры "Нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года, также в Париже. Она стала первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

Андрей Ермак по итогам встречи сообщил, что разговор был содержательным и непростым. "Сам факт возобновления формата – сильный сигнал", — рассказал он.

Представитель России Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил, что встреча лидеров "нормандского формата" может быть проведена при условии, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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Спустя всего пару часов после завершения встречи Москва обвинила Киев в нарушении условий перемирия на Донбассе и призвала к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Отметим, что Украина категорически заявляла, что прямых переговоров с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" не будет.

Следующая встреча в Нормандском формате состоится в Берлине через 2 недели.

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