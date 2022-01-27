Підсумки "нормандської" зустрічі: Кулеба назвав головний позитив

Глава МЗС заявив, що настав час використати жорстку силу

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. За його словами, головною позитивною новиною є те, що Росія хоче обговорювати мирне врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Кулеба додав, що домовленість про нову зустріч показує, що Кремль хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

"Гарна новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху" , – сказав він.

Також Кулеба закликав Захід зміцнювати військову та оборонну співпрацю з Києвом.

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"Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу" , – додав міністр.

Переговори у Парижі