Бюджет-2022 схвалили: коли нардепи зможуть проголосувати

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив проєкт постанови "Про висновки і пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" і за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді прийняти постанову в цілому.
Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук в Telegram.
За його словами, відповідно до Регламенту, проєкт закону про Державний бюджет вважається прийнятим в першому читанні, якщо буде прийнятий в цілому проєкт постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до законопроекту, а прийняті Верховною Радою висновки та пропозиції до законопроекту набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.
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Також інформацію підтвердили в депутатському корпусі.
"Бюджетний комітет проголосував за проект держбюджету на 2022 рік. Голосуватимемо до 2 читання завтра в залі", — написала нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
Ключові пріоритети держбюджету:
- забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
- створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;
- підтримка ветеранів;
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток інфраструктури;
- цифровизация.
Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада збільшила бюджет на 40 млрд грн.
Також нагадаємо, Рада виділить ще 12 млрд гривень на субсидії для українців.