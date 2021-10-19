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Бюджет-2022 схвалили: коли нардепи зможуть проголосувати

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 11:19
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Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти бюджет-2022 в першому читанні
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив проєкт постанови "Про висновки і пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" і за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді прийняти постанову в цілому.

Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук в Telegram.

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За його словами, відповідно до Регламенту, проєкт закону про Державний бюджет вважається прийнятим в першому читанні, якщо буде прийнятий в цілому проєкт постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до законопроекту, а прийняті Верховною Радою висновки та пропозиції до законопроекту набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.

Також інформацію підтвердили в депутатському корпусі.

"Бюджетний комітет проголосував за проект держбюджету на 2022 рік. Голосуватимемо до 2 читання завтра в залі", — написала нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

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Ключові пріоритети держбюджету:

  • забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
  • створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;
  • підтримка ветеранів;
  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток інфраструктури;
  • цифровизация.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада збільшила бюджет на 40 млрд грн.

Також нагадаємо, Рада виділить ще 12 млрд гривень на субсидії для українців.

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