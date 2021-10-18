Найважливіший документ для України: "слуги народу" обговорять, що буде у 2022 році

Народні депутати від "Слуги народу" сьогодні, 18 жовтня, зберуться на засідання фракції. Одним з головних питань зустрічі стане обговорення Держбюджету-2022.
Як повідомила прессекретар політсили Юлія Палійчук в Telegram, засідання проведуть в конгрессно-виставковому центрі "Парковий".
Доповідати перед нардепами будуть голова фракції Давид Арахамія і Олександр Корнієнко.
За словами Палійчук, вони розкажуть про пріоритети роботи на тиждень і законопроектах, внесених до порядку денного.
Які документи обговорять:
- "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- "Про внесення змін до Бюджетного кодексу";
- "Про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції";
- "Про реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ";
- "Про доступних кредитах для фермерів".
Як пройшов Трускавець-2 для "слуг народу"
- Нещодавно в Трускавці пройшов з'їзд "слуг народу", депутатів поселили в шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там був присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800.
- Депутати підбили підсумки своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорювали плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.
- З більш приємного – "слуг" чекала гала-вечеря, на якій роздавали "партійні Оскари", а голова фракції Давид Арахамія зіграв для колег фірмовий Dj-сет.
Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.