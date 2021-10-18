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Найважливіший документ для України: "слуги народу" обговорять, що буде у 2022 році

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 жовтня, 19:08
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З'явився перелік питань, які піднімуть нардепи на засіданні фракції "Слуга народу"
"Слуги народу" збираються на засідання фракції. Фото: колаж "Сьогодні"
"Слуги народу" збираються на засідання фракції. Фото: колаж "Сьогодні"

Народні депутати від "Слуги народу" сьогодні, 18 жовтня, зберуться на засідання фракції. Одним з головних питань зустрічі стане обговорення Держбюджету-2022.

Як повідомила прессекретар політсили Юлія Палійчук в Telegram, засідання проведуть в конгрессно-виставковому центрі "Парковий".

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Доповідати перед нардепами будуть голова фракції Давид Арахамія і Олександр Корнієнко.

За словами Палійчук, вони розкажуть про пріоритети роботи на тиждень і законопроектах, внесених до порядку денного.

Які документи обговорять:

  • "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
  • "Про внесення змін до Бюджетного кодексу";
  • "Про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції";
  • "Про реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ";
  • "Про доступних кредитах для фермерів".

Як пройшов Трускавець-2 для "слуг народу"

  • Нещодавно в Трускавці пройшов з'їзд "слуг народу", депутатів поселили в шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там був присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800.
  • Депутати підбили підсумки своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорювали плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.
  • З більш приємного – "слуг" чекала гала-вечеря, на якій роздавали "партійні Оскари", а голова фракції Давид Арахамія зіграв для колег фірмовий Dj-сет.

Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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