Бюджет-2022 одобрили: когда нардепы смогут проголосовать

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета одобрил проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год" и по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде принять постановление в целом.
Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, в соответствии с Регламентом, проект закона о Государственном бюджете считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Верховной Рады относительно выводов и предложений к законопроекту, а принятые Верховной Радой выводы и предложения к законопроекту получают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.
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Также информацию подтвердили в депутатском корпусе.
"Бюджетный комитет проголосовал за проект госбюджета на 2022 год. Голосовать до 2 чтения завтра в зале", — написала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Ключевые приоритеты госбюджета:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада увеличила бюджет на 40 млрд грн.
Также напомним, Рада выделит еще 12 млрд гривен на субсидии для украинцев.