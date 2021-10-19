Бюджет-2022 одобрили: когда нардепы смогут проголосовать

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять бюджет-2022 в первом чтении

Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета одобрил проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год" и по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде принять постановление в целом.

Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук в Telegram.

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По его словам, в соответствии с Регламентом, проект закона о Государственном бюджете считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Верховной Рады относительно выводов и предложений к законопроекту, а принятые Верховной Радой выводы и предложения к законопроекту получают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.

Также информацию подтвердили в депутатском корпусе.

"Бюджетный комитет проголосовал за проект госбюджета на 2022 год. Голосовать до 2 чтения завтра в зале", — написала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

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Ключевые приоритеты госбюджета:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада увеличила бюджет на 40 млрд грн.

Также напомним, Рада выделит еще 12 млрд гривен на субсидии для украинцев.