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Бюджет-2022 одобрили: когда нардепы смогут проголосовать

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 октября, 11:19
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Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять бюджет-2022 в первом чтении
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета одобрил проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год" и по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде принять постановление в целом.

Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук в Telegram.

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По его словам, в соответствии с Регламентом, проект закона о Государственном бюджете считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Верховной Рады относительно выводов и предложений к законопроекту, а принятые Верховной Радой выводы и предложения к законопроекту получают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.

Также информацию подтвердили в депутатском корпусе.

"Бюджетный комитет проголосовал за проект госбюджета на 2022 год. Голосовать до 2 чтения завтра в зале", — написала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

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Ключевые приоритеты госбюджета:

  • обеспечение качественного уровня медицины и образования;
  • создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
  • поддержка ветеранов;
  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие инфраструктуры;
  • цифровизация.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада увеличила бюджет на 40 млрд грн.

Также напомним, Рада выделит еще 12 млрд гривен на субсидии для украинцев.

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