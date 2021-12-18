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Геращенка заблокували у Facebook, вона знайшла винних

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
18 грудня, 22:04
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Депутат надішле скаргу до офісу Facebook і продовжить вести сторінки в Telegram та Instagram
На думку Геращенка, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією. Колаж "Сьогодні"
На думку Геращенка, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією. Колаж "Сьогодні"

Соціальна мережа Facebook (Meta) вперше заблокувала обліковий запис співголови партії "Європейська солідарність" Ірини Геращенко.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Facebook та Геращенко

"Мені заблокували Facebook – вперше за всі 15 років існування моєї сторінки в соцмережі. Сталося це після моєї нищівної критики "слуг" та корупційних угод навколо телеканалів "Рада" та "Дом"", – написала Геращенко.

На думку політика, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією, яку Геращенко активно показувала на своїй сторінці у Facebook.

"Безумовно, це спланована атака Банкової з її мережею ботів та тролів, позитивних блогерів та заангажованих експертів, реакція на мою проактивну опозиційну позицію, у тому числі у соцмережах. Блокування моєї сторінки у фб відбувається на тлі чергової атаки на лідера опозиції Петра Порошенка, якому Зеленський має намір вручити черговий порядок денний", – зазначила Ірина Геращенко.

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Депутат надішле скаргу до офісу Facebook і продовжить вести сторінки до Telegram та Instagram.

Скандали з Геращенком

  • 13 грудня 2020 року між блогером Сергієм Лещенком та депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Іриною Геращенко спалахнув заочний скандал . Колись член наглядової ради державного акціонерного товариства "Українська залізниця" Лещенко вказав нардепу на те, що платники податків України платять їй за роботу законодавця, а не учасника телеефірів.
  • 16 лютого Олексій Арестович у прямому ефірі вступив у суперечку з народним депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко. Вона звинуватила його у сексизмі та несподівано покинула студію.
  • Арестович звинуватив "ЄС" у брехні щодо ситуації на фронті та заявив, що ця політична сила відкрито працює проти інформаційної безпеки держави.
  • Раніше Геращенко посварилася з шоуменом Сергієм Притулою через Банкову. Він запропонував нардепу пляшку грузинського коньяку, а у відповідь почув, що її сторінка у Facebook не корпоративна.
  • 5 листопада Ірину Геращенко за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії пропонували позбавити права участі у п'яти засіданнях парламенту через її виступ у 2019 році. У вересні того року вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками" , які захопили Крим.

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