Геращенка заблокували у Facebook, вона знайшла винних

Депутат надішле скаргу до офісу Facebook і продовжить вести сторінки в Telegram та Instagram

На думку Геращенка, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією. Колаж "Сьогодні"

Соціальна мережа Facebook (Meta) вперше заблокувала обліковий запис співголови партії "Європейська солідарність" Ірини Геращенко.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Facebook та Геращенко

"Мені заблокували Facebook – вперше за всі 15 років існування моєї сторінки в соцмережі. Сталося це після моєї нищівної критики "слуг" та корупційних угод навколо телеканалів "Рада" та "Дом"", – написала Геращенко.

На думку політика, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією, яку Геращенко активно показувала на своїй сторінці у Facebook.

"Безумовно, це спланована атака Банкової з її мережею ботів та тролів, позитивних блогерів та заангажованих експертів, реакція на мою проактивну опозиційну позицію, у тому числі у соцмережах. Блокування моєї сторінки у фб відбувається на тлі чергової атаки на лідера опозиції Петра Порошенка, якому Зеленський має намір вручити черговий порядок денний", – зазначила Ірина Геращенко.

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Депутат надішле скаргу до офісу Facebook і продовжить вести сторінки до Telegram та Instagram.

Скандали з Геращенком