Геращенко заблокировали в Facebook, она нашла виновных

Депутат отправит жалобу в офис Facebook и продолжит вести страницы в Telegram и Instagram

По мнению Геращенко, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией. Коллаж "Сегодня"

Социальная сеть Facebook (Meta) впервые заблокировала аккаунт сопредседателя партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Facebook и Геращенко

"Мне заблокировали Facebook — впервые за все 15 лет существования моей страницы в соцсети. Случилось это после моей сокрушительной критики "слуг" и коррупционных сделок вокруг телеканалов "Рада" и "Дом"", — написала Геращенко.

По мнению политика, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией, которую Геращенко активно показывала на своей странице в Facebook.

"Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях. Блокировка моей страницы в фб происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому Зеленский намерен вручить очередную повестку", – отметила Ирина Геращенко.

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Депутат отправит жалобу в офис Facebook и продолжит вести страницы в Telegram и Instagram.

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