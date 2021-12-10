"Геноцид" на Донбасі? У Байдена відреагували на слова Путіна

У США скептично поставилися до слів президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі, оскільки добре знайомі з поширенням Москвою фейків. Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Вона зауважила, що до такої інформації господаря Кремля потрібно ставитися із недовірою.
"Росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, думаю, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб спілкуватися з ними з недовірою", – сказала Псакі.
При цьому вона чітко окреслила позицію Вашингтона, що саме Росія є відповідальною за війну на Донбасі.
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"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова (про геноцид) скептично", – наголосила спікер Білого дому.
Що це за "геноцид" від Путіна?
- Днями Путін видав чергову брехню про Донбас: "Мушу сказати про русофобію, як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид". Російські чиновники навіть закликали президента РФ "ввести до законодавства такі поняття, як "геноцид" та "заклики до геноциду".
- Раніше Путін уже заявляв, що війна на Донбасі далека від завершення. Господаря Кремля також зачепило, що Україні постачають небезпечне для окупантів летальне озброєння.
- А напередодні Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі під час переговорів у Тристоронній контактній групі. Також не хочуть віддавати 60 українських полонених.