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"Геноцид" на Донбасі? У Байдена відреагували на слова Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
10 грудня, 14:45
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Напередодні господар Кремля видав чергове марення про Донбас і нарвався на очікувану реакцію американців
У Білому домі висміяли заяву Путіна. Колаж "Сьогодні"
У Білому домі висміяли заяву Путіна. Колаж "Сьогодні"

У США скептично поставилися до слів президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі, оскільки добре знайомі з поширенням Москвою фейків. Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зауважила, що до такої інформації господаря Кремля потрібно ставитися із недовірою.

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"Росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, думаю, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб спілкуватися з ними з недовірою", – сказала Псакі.

При цьому вона чітко окреслила позицію Вашингтона, що саме Росія є відповідальною за війну на Донбасі.

"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова (про геноцид) скептично", – наголосила спікер Білого дому.

Що це за "геноцид" від Путіна?

  • Днями Путін видав чергову брехню про Донбас: "Мушу сказати про русофобію, як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид". Російські чиновники навіть закликали президента РФ "ввести до законодавства такі поняття, як "геноцид" та "заклики до геноциду".
  • Раніше Путін уже заявляв, що війна на Донбасі далека від завершення. Господаря Кремля також зачепило, що Україні постачають небезпечне для окупантів летальне озброєння.
  • А напередодні Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі під час переговорів у Тристоронній контактній групі. Також не хочуть віддавати 60 українських полонених.

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