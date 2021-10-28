Франція звинувачує родину Лукашенка у торгівлі людьми

Франція звинуватила родичів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в організованій торгівлі людьми.
Про це повідомляє DW.
Так, державний секретар із європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що родичі диктатора цілеспрямовано організують поїздки мігрантів до кордонів Білорусі з країнами ЄС.
Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз у пастку, твердячи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче та гуманно" у ситуації на польсько-білоруському кордоні.
За його словами, мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен не назвав.
Міграційний терор
- На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
- Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
- Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.