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Франція звинувачує родину Лукашенка у торгівлі людьми

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
28 жовтня, 08:51
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За словами французького чиновника, мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС
Фото: Сайт президента Білорусі
Фото: Сайт президента Білорусі

Франція звинуватила родичів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в організованій торгівлі людьми.

Про це повідомляє DW.

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Так, державний секретар із європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що родичі диктатора цілеспрямовано організують поїздки мігрантів до кордонів Білорусі з країнами ЄС.

Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз у пастку, твердячи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче та гуманно" у ситуації на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен не назвав.

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Міграційний терор

  • На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
  • У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
  • Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
  • Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.

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