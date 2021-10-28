Франція звинувачує родину Лукашенка у торгівлі людьми

За словами французького чиновника, мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС

Фото: Сайт президента Білорусі

Франція звинуватила родичів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в організованій торгівлі людьми.

Про це повідомляє DW.

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Так, державний секретар із європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що родичі диктатора цілеспрямовано організують поїздки мігрантів до кордонів Білорусі з країнами ЄС.

Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз у пастку, твердячи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче та гуманно" у ситуації на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен не назвав.

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Міграційний терор