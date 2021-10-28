Франция обвиняет семью Лукашенко в торговле людьми

Франция обвинила родственников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.
Об этом сообщает DW.
Так, государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что родственники диктатора целенаправленно организуют поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС.
Чиновник уверен, что Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.
По его словам, цель белорусской стороны – ослабить и разобщить ЕС. При этом конкретных имен он не назвал.
Миграционный террор
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.