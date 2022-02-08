"Цього боїться влада": з'явилося перше інтерв'ю з Чаусом після зникнення та суду

Напередодні дружина екссудді внесла за нього заставу більш ніж 700 тисяч

Микола Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"

Екссуддя Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, дав інтерв'ю народному депутату від партії "Європейська солідарність" Володимиру Ар'єву одразу після того, як вийшов з-під домашнього арешту. Під час розмови нардеп неодноразово звинувачував у викраденні Чауса чинну владу.

"Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали свідчення? Як знущалися?" – написав Ар'єв в Facebook.

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