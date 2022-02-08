"Этого боится власть": появилось первое интервью с Чаусом после исчезновения и суда

Накануне супруга экс-судьи внесла за него залог более чем в 700 тысяч

Николай Чаус. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-судья Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, дал интервью народному депутату от партии "Европейская Солидарность" Владимиру Арьеву сразу после того, как вышел из-под домашнего ареста. Во время разговора нардеп неоднократно обвинял в похищении Чауса действующую власть.

"Этих потрясающих свидетельств очень боится нынешняя власть. Экс-судья Николай Чаус рассказал обо всем, что с ним произошло после похищения. Как именно похищали? На кого выбивали показания? Как издевались?" – написал Арьев в Facebook.

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