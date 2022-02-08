"Этого боится власть": появилось первое интервью с Чаусом после исчезновения и суда

Экс-судья Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, дал интервью народному депутату от партии "Европейская Солидарность" Владимиру Арьеву сразу после того, как вышел из-под домашнего ареста. Во время разговора нардеп неоднократно обвинял в похищении Чауса действующую власть.
"Этих потрясающих свидетельств очень боится нынешняя власть. Экс-судья Николай Чаус рассказал обо всем, что с ним произошло после похищения. Как именно похищали? На кого выбивали показания? Как издевались?" – написал Арьев в Facebook.
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Что известно?
- Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.
- В то же время СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.
- 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.
- НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.