Екссуддя Чаус вийшов з-під домашнього арешту

Тим не менш, він повинен дотримуватися деяких зобов'язань

Микола Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, вніс заставу 717,9 тис. грн для виходу з цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомив його адвокат Юрій Денисенко, передає Громадське.

Реклама

Тепер Чаус може вільно пересуватися Києвом, але він і далі має дотримуватися низки зобов'язань:

утриматися від спілкування зі свідками;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Термін дії цих зобов'язань – два місяці. Крім того, зазначається, що заставу внесла дружина Чауса.

Що відомо про справу екссудді?