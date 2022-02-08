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Екссуддя Чаус вийшов з-під домашнього арешту

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 19:04
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Тим не менш, він повинен дотримуватися деяких зобов'язань
Микола Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, вніс заставу 717,9 тис. грн для виходу з цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомив його адвокат Юрій Денисенко, передає Громадське.

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Тепер Чаус може вільно пересуватися Києвом, але він і далі має дотримуватися низки зобов'язань:

  • утриматися від спілкування зі свідками;
  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет.

Термін дії цих зобов'язань – два місяці. Крім того, зазначається, що заставу внесла дружина Чауса.

Що відомо про справу екссудді?

  • 9 серпня 2016 року Миколу Чауса було затримано під час отримання хабаря у $150 000, за які він мав винести м'який вирок у справі про торгівлю наркотиками. У ході обшуку в його заміському будинку з'ясувалося, що свої хабарі суддя закопував у літрових банках на городі.
  • Тоді заарештувати суддю не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозволу, що потрібно було за існуючими на той час законами. Наступного дня суддя не прийшов на роботу та втік. Його виявили у Молдові, де він попросив політичного притулку.
  • 30 липня цього року Миколу Чауса виявили у сільраді одного із сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали та відвезли з Молдови. А потім розпочався справжній серіал: поліція мала намір передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ та повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ та вимагали зупинки.
  • 6 серпня НАБУ показало відео моменту вручення хабара Чаусу.
  • Під час обрання запобіжного заходу Чаус розкрив несподівані деталі "справи банки з грошима". Суддя згадав події 2008 року, в яких нібито був замішаний нинішній директор НАБУ Артем Ситник, і пояснив, як це пов'язано з його кримінальною справою.

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