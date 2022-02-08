Экс-судья Чаус вышел из-под домашнего ареста

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, внес залог в 717,9 тыс. грн для выхода из круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщил его адвокат Юрий Денисенко, передает Громадське.
Теперь Чаус может свободно передвигаться по Киеву, но он и дальше должен придерживаться ряда обязательств:
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- воздержаться от общения со свидетелями;
- сдать загранпаспорт;
- носить электронный браслет.
Срок действия этих обязательств – два месяца. Кроме того, отмечается, что залог внесла жена Чауса.
Что известно о деле экс-судьи?
- 9 августа 2016 года Николай Чаус был задержан при получении взятки в $150 000, за которые он должен был вынести мягкий приговор в деле о торговле наркотиками. В ходе обыска у него в загородном доме выяснилось, что свои взятки судья закапывал в литровых банках на огороде.
- Тогда арестовать судью не смогли, так как Верховная Рада не дала на это разрешения, что требовалось по существующим на то время законам. На следующий день судья не пришел на работу и сбежал. Его обнаружили в Молдове, где он попросил политического убежища.
- 30 июля этого года Николая Чауса обнаружили в сельсовете одного из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.
- 6 августа НАБУ показало видео момента вручения взятки Чаусу.
- Во время избрания меры пресечения Чаус раскрыл неожиданные детали "дела банки с деньгами". Судья вспомнил события 2008 года, в которых якобы был замешан нынешний директор НАБУ Артем Сытник, и объяснил, как это связано с его уголовным делом.