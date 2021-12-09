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Це рекорд! Медведчук "приховав" майна на 73 млн

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
9 грудня, 14:46
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Кум Путіна не вказав у декларації вартість нерухомості та кількох елітних автомобілів
Політик не вказав вартість дорогої нерухомості та автомобілів. Колаж "Сьогодні"
Політик не вказав вартість дорогої нерухомості та автомобілів. Колаж "Сьогодні"

Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірної інформації народним депутатом Віктором Медведчуком на 73 мільйони гривень.

Про це повідомляє прессслужба відомства.

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"Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців цього року", – йдеться у повідомленні.

Нерухомість

Медведчук не вказав вартість нерухомості, що належить йому: земельної ділянки площею понад шість гектарів та розміщеного на ньому домоволодіння площею 2,9 тис. кв. метрів. Антикорупціонери встановили, що вартість земельної ділянки понад 29 млн. грн, а домоволодіння – 16 млн. гривень.

Також він не задекларував земельну ділянку в АР Крим, яка перебуває у праві користування його дружини.

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Автомобілі

Нардеп не вказав у декларації вартість чотирьох власних автомобілів:

  • Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн. грн.;
  • Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн. грн.;
  • Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн. грн.;
  • Renault Duster – 500 тис. грн.

Також не вказано вартість шести автомобілів, що належать його дружині.

Що за це "світить" Медведчуку

Це порушення кваліфікується статтею 366-2 Кримінального кодексу – декларування недостовірної інформації. НАЗК вже направило до прокуратури відповідне повідомлення.

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Зазначимо, що в Україні діє закон про покарання за недостовірне декларування. Так, за брехню у декларації на суму понад 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) Медведчука може чекати таке покарання:

  • штраф від 68 тис. до 85 тис. грн.;
  • громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;
  • обмеження свободи до 2 років.

А як справи у Медведчука?

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